এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বাংলা ১ম পত্র : উপকারীর উপকার করাই হলো প্রত্যুপকার
বাংলা ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
গদ্য: প্রত্যুপকার
১. খলিফা মামুনের প্রিয়পাত্র কে ছিলেন?
ক. দামেস্কের শাসনকর্তা খ. আলী ইবনে আব্বাস
গ. জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘ. জনৈক প্রজা
২. খলিফা মামুন হাত বাঁধা ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখতে কাকে নির্দেশ দেন?
ক. দামেস্কের শাসনকর্তাকে খ. নিরাপত্তা প্রহরীদের
গ. আলী ইবনে আব্বাসকে ঘ. কারারক্ষীকে
৩. আলী ইবনে আব্বাস কোন নগরীর ওপর জগদীশ্বরের শুভদৃষ্টি কামনা করেছিলেন?
ক. সেখানে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছিল তাই
খ. সেখানে তাঁর ব্যবসা লাভজনক হয়েছিল
গ. তিনি সেখানকার অধিবাসী তাই
ঘ. সেখানে তাঁর স্বজনেরা থাকে তাই
৪. ‘আমি তদীয় আবাসে, এক মাসকাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।’—এখানে অবস্থান করার কারণ কী?
ক. প্রাণভয়ে পালিয়ে খ. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে
গ. রাজকার্য সমাধা করতে ঘ. পারিবারিক কারণে
৫. স্বদেশে ফেরার সব উদ্যোগ দেখে আলী ইবনে আব্বাসের কেমন অনুভূতি হয়েছিল?
ক. দুঃখানুভূতি খ. আবেগানুভূতি
গ. সুখানুভূতি ঘ. বিস্ময়ানুভূতি
৬. ‘আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন।’—কেন?
ক. পথিমধ্যে খরচের জন্য খ. রাজার জন্য
গ. পাওনা ছিল তাই ঘ. পুরস্কারস্বরূপ
৭. ‘তাহা হইলে মৃত্যুকালে আমার কোনো ক্ষোভ থাকে না।’—কী হলে?
ক. কিছু অর্থ পেলে খ. রাজার দেখা পেলে
গ. কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেলে
ঘ. পরিবারের সঙ্গে মিলন হলে
৮. ‘মৃত্যুকালে আমার কোনো ক্ষোভ থাকে না।’—এখানে কিসের ক্ষোভের কথা বলা হয়েছে?
ক. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পারার ক্ষোভ
খ. অর্থ ফেরত না পাওয়ার ক্ষোভ
গ. ক্ষমতা না পাওয়ার ক্ষোভ
ঘ. জীবনকে উপভোগ না করতে পারার ক্ষোভ
৯. আব্বাস কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন?
ক. খলিফার খ. দামেস্কের শাসক
গ. পথযাত্রীর ঘ. আশ্রয়দাতার
১০. ‘আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই।’—‘সে এই’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. আলী ইবনে আব্বাসকে
খ. আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতাকে
গ. খলিফা মামুনকে
ঘ. আলী ইবনে আব্বাসের ভৃত্যকে
১১. ‘আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম।’—‘আহ্লাদে পুলকিত’ হওয়ার কারণ কী?
ক. কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া
খ. পুরস্কার পাওয়া
গ. রাজকার্য সম্পন্ন হওয়া
ঘ. পরিবারের সঙ্গে মিলন
১২. ‘আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন।’—এখানে কোথা থেকে প্রস্থানের জন্য বলা হয়েছে?
ক. রাজদরবার খ. সেনাবাহিনী
গ. আলী ইবনে আব্বাসের বাড়ি ঘ. দামেস্ক
১৩. আশ্রয়দাতা ব্যক্তি নীচাশয় ও স্বার্থপর নয় কেন?
ক. নিজ প্রাণ রক্ষার্থে অন্যের প্রাণ বিনাশ করতে পারেন না তাই
খ. অন্যের প্রতি নির্দয় তাই গ. অন্যের প্রতি অকৃতজ্ঞ তাই
ঘ. অন্যকে মুক্ত করতে পারেন না তাই
১৪. আশ্রয়দাতা নিজ প্রাণ রক্ষায় কার প্রাণ বিনাশের কারণ হতে চাননি?
ক. খলিফার খ. পরিবারের
গ. আলী ইবনে আব্বাসের ঘ. সৈন্যদের
১৫. ‘এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।’–এখানে কিসের প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে?
ক. প্রাণদণ্ডের খ. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের
গ. যাত্রা করার ঘ. আশ্রয় দেওয়ার
১৬. আলী ইবনে আব্বাস কোন বিষয়ে খলিফাকে কিছু বলতে চান?
ক. তাঁর আশ্রয়দাতার পরোপকারিতার বিষয়ে
খ. খলিফার সঙ্গে স্বদেশ প্রত্যাগমনের বিষয়ে
গ. খলিফার পারিবারিক বিষয়ে
ঘ. আলী ইবনে আব্বাসের পরিবারের বিষয়ে
১৭. খলিফা মামুনকে মহামতি ও অতি উন্নত চিত্ত পুরুষ বলা হয়েছে কেন?
ক. পরোপকারিতার জন্য খ. কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য
গ. সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য ঘ. সুবিবেচনার জন্য
১৮. আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতাকে খলিফা প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন কেন?
ক. পরোপকারিতার জন্য খ. জীবসেবার জন্য
গ. দরিদ্রদের সেবা করার জন্য ঘ. বাণিজ্য যাত্রার জন্য
১৯. আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতাকে খলিফা উপহার দিয়েছেন কেন?
ক. দয়াশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও পরোপকারিতার কারণে
খ. রাজপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে
গ. ধর্মপ্রচারক হওয়ার কারণে ঘ. বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে
২০. ‘প্রত্যুপকার’ শব্দের অর্থ কী?
ক. অপকার করা খ. উপকার করা
গ. উপকার অস্বীকার করা ঘ. উপকারীর উপকার করা।
সঠিক উত্তর
১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. ঘ ১০. খ ১১. ক ১২. গ ১৩. ক ১৪. গ ১৫. ক ১৬. ক ১৭. ঘ ১৮. ক ১৯. ক ২০. ঘ।
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা