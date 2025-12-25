ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা, আসন প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা, আসন প্রকাশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের নতুন আসনবিন্যাস (সিটপ্ল্যান) প্রকাশ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বিজ্ঞান ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সিটপ্ল্যান প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে লগইন করে অথবা প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএসের মাধ্যমে নিজ নিজ সিট প্ল্যান জানতে পারবে। কেবল যারা অঞ্চল পরিবর্তনের আবেদন করেছে, তাদের ঢাকা অঞ্চলে নতুন সিটপ্ল্যান দেওয়া হয়েছে। বাকি সবার সিটপ্ল্যান পূর্বেরটাই বহাল আছে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষার্থীদের পূর্বের প্রবেশপত্র বহাল থাকবে বিধায় নতুন করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যাঁদের অঞ্চল পরিবর্তন হয়েছে, তাঁরা পুনরায় প্রবেশপত্র ডাউনলোড করলে পরিবর্তিত পরীক্ষার অঞ্চল দেখতে পারবেন। পরীক্ষার রোল ও সিরিয়াল নম্বর পূর্বেরটাই বহাল থাকবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরে এ পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৭ ডিসেম্বর।