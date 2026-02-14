পরীক্ষা

এসএসসি ২০২৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যায় ২— কম্পিউটারচালিত হয় সফটওয়্যারে

লেখা:
প্রকাশ কুমার দাস

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–২

১.         প্রোগ্রাম ইনস্টল করার পর কোন কাজ করা জরুরি?

            ক. Reopen                                    খ. Save

            গ. Restart                                     ঘ. Auto run

২.         সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য কোন ধাপটি অনুসরণ করতে হয়?

            ক. Restart করা                              খ. Setup ফাইলে ক্লিক করা

            গ. ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া               ঘ. Control panelএ প্রবেশ করা

৩.        সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে প্রথমে কোথায় যেতে হবে?

            ক. Windows বাটনে                        খ. আনইনস্টল প্রোগ্রামে

            গ. কন্ট্রোল প্যানেলে                          ঘ. সেটিংসে

৪.         কখন সফটওয়্যার Delete করার প্রয়োজন হয়?

            ক. যখন সফটওয়্যারটি প্রয়োজন হয় না

            খ. যখন Uninstallএর মাধ্যমে সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না

            গ. যখন Install করার দরকার হয়

            ঘ. যখন আবার Install করার প্রয়োজন হয়

৫.         VLC Media Player ইনস্টল করার ধাপ কয়টি?

            ক. ৫টি                                           খ. ৬টি 

            গ. ৭টি                                           ঘ. ৮টি

৬.        সফটওয়্যার delete করার প্রক্রিয়ায় Run কমান্ডে গিয়ে কী লিখতে হয়?

            ক. %temp%                                 খ. Predefined

            গ. Temp                                       ঘ. regedit

৭.         অপারেটিং সফটওয়্যার সাধারণত কোন ড্রাইভে থাকে?

            ক. A                                             খ. B

            গ. C                                             ঘ. D

৮.         VIRUSএর নামকরণ করেন কে?

            ক. বিল গেটস                                  খ. ফ্রেড কোহেন

            গ. চার্লস ব্যাবেজ                             ঘ. নিউটন

৯.        ভাইরাস কম্পিউটারের কোথায় অবস্থান করে?

            ক. ডেটা কেব্‌লে                               খ. মেমোরিতে

            গ. মাদারবোর্ডে                                ঘ. প্রসেসরে

১০.       তথ্য ও উপাত্তের নিরাপত্তায় কী ব্যবহৃত হয়?

            ক. পাসওয়ার্ড                                  খ. তালা

            গ. ইন্টারনেট                                   ঘ. অ্যান্টিভাইরাস

১১.       কোনটির দ্বারা কম্পিউটারচালিত হয়?

            ক. ভাইরাস                                     খ. ইন্টারনেট

            গ. পাসওয়ার্ড                                  ঘ. সফটওয়্যার

সঠিক উত্তর

১. গ ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. গ ৮. খ ৯. খ ১০. ক ১১. ঘ

  • প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক
    মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

