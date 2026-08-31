জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ১ম বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ১ম বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের অনার্স ১ম বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষাটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ সূচি ঘোষণা করে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থগিত পরীক্ষাটির কোড: ২২০১। পরীক্ষাটি বেলা দেড়টায় শুরু হবে। পরীক্ষার সময়কাল প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী নির্ধারিত থাকবে।