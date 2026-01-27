ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিটে ৪ হাজার ২৭৮ উত্তরপত্র বাতিল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৪ হাজার ২৭৮টি উত্তরপত্র বাতিল করা হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি ২০২৬) প্রকাশিত ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ফলাফল প্রকাশ এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ শিক্ষাবর্ষে পাসের হার ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ভর্তির ওয়েবসাইটে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিক রোল নম্বর, বোর্ডের নাম, পাসের সাল ও মাধ্যমিকের রোল নম্বর দিয়ে লগইন করে ফলাফল দেখা যাবে। এ ছাড়া এসএমএস: গ্রামীণফোন, বাংলালিংক অথবা টেলিটক নম্বর থেকে DU SCI
এ বছর ১ হাজার ৮৯১টি আসনের বিপরীতে ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪ জন আবেদন করেন। পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৩ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ হাজার ৬২১ জন। বিজ্ঞান শাখার ৭ হাজার ২১২ জন, মানবিক শাখার ৩০০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ১০৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৪ হাজার ২৭৮ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। পাসের হার ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত ২৭ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষায় রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের নাফিম ফুয়াদ ফাতিন প্রথম, নটর ডেম কলেজের মাহির আহমেদ দ্বিতীয় এবং নটর ডেম কলেজের নাবিদ হাসান তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।
উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২৭ জানুয়ারি বেলা ৩টা থেকে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টা পর্যন্ত বিস্তারিত ফরম ও বিষয়ের পছন্দক্রম ফরম পূরণ করতে পারবেন। বিভিন্ন কোটায় আবেদনকারীদের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোটার ফরম বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে সংগ্রহ ও যথাযথভাবে পূরণ করে উক্ত সময়ের মধ্যে ডিন অফিসে জমা দিতে হবে। ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ২৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।