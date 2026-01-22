পরীক্ষা

এসএসসি ২০২৬—পদার্থ বিজ্ঞান: অধ্যায়–১

ভৌত জগতে যা পরিমাপ করা যায়, তা–ই রাশি

রমজান মাহমুদ

পদাথ৴বিজ্ঞান: অধ্যায়–১

১.         প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন কে?

            ক. আইনস্টাইন                                  খ. ডিরাক

            গ. নিউটন                                       ঘ. বেকেরেল

২.         গ্যালিলিও তাঁর স্থিতিবিদ্যায় স্থান ও কাল ব্যবহার করেছেন কোন সূত্রে?

            ক. গতি ও ত্বরণের                            খ. সরণ ও ত্বরণের

            গ. বেগ ও সরণের                            ঘ. বল ও ত্বরণের

৩.        মূল স্কেলের কোনো দাগ ভার্নিয়ার স্কেলের যে দাগের সঙ্গে মিলে যায়, তাকে কী বলে?

            ক. ভার্নিয়ার সমপাতন                       খ. ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ

            গ. ভার্নিয়ার ধ্রুবক                            ঘ. প্রধান স্কেল পাঠ

৪.         পরীক্ষণের জন্য যন্ত্রের ত্রুটিকে কী বলে?

            ক. ব্যক্তিগত ত্রুটি                             খ. যান্ত্রিক ত্রুটি

            গ. দৈব ত্রুটি                                    ঘ. চূড়ান্ত ত্রুটি

৫.         প্রকৃত মানের তুলনায় পরিমাপ করা মাপের পার্থক্যকে কী বলে?

            ক. ব্যক্তিগত ত্রুটি                             খ. আপেক্ষিক ত্রুটি

            গ. চূড়ান্ত ত্রুটি                                  ঘ. যান্ত্রিক ত্রুটি

৬.        নিচের কোনটি যৌগিক রাশি?

            ক. ক্ষমতা                                       খ. তাপমাত্রা

            গ. তড়িৎপ্রবাহ                                 ঘ. দীপন তীব্রতা

৭.         তারের প্রস্থচ্ছেদ নির্ণয়ের জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায়?

            ক. তুলাযন্ত্র                                      খ. স্ক্রুগজ

            গ. মিটার স্কেল                                 ঘ. স্লাইড ক্যালিপার্স

৮.         আপেক্ষিক ত্রুটি কীভাবে পাওয়া যাবে?

            ক. চূড়ান্ত ত্রুটি – পরিমাপ করা মান       খ. চূড়ান্ত ত্রুটি ‍+ পরিমাপ করা মান

            গ. চূড়ান্ত ত্রুটি × পরিমাপ করা মান       ঘ. চূড়ান্ত ত্রুটি পরিমাপ করা মান

৯.        দৈর্ঘ্য পরিমাপে কোনো ত্রুটি থাকলে ক্ষেত্র পরিমাপে সেই ত্রুটি কত গুণ হবে?

            ক. দ্বিগুণ                                        খ. তিন গুণ

            গ. চার গুণ                                     ঘ. পাঁচ গুণ

১০.       কোনো কিছুর পরিমাপ বারবার নিয়ে তাদের গড় করলে কোন ত্রুটি দূর হয়?

            ক. যান্ত্রিক ত্রুটি                                খ. ব্যক্তিগত ত্রুটি

            গ. দৈব ত্রুটি                                    ঘ. আপেক্ষিক ত্রুটি

১১.       নিচের কোনটি মৌলিক রাশি?

            ক. দীপন তীব্রতা                              খ. তাপ

            গ. বেগ                                          ঘ. কাজ

১২.       নিচের কোনটি লব্ধ রাশি?

            ক. দৈর্ঘ্য                                         খ. দীপন তীব্রতা

            গ. তাপ                                          ঘ. বৈদ্যুতিক প্রবাহ

১৩.       নিউটন আবিষ্কার করেন—

            i. পড়ন্ত বস্তুর সূত্র                             ii. ক্যালকুলাস

            iii. বলবিদ্যার সূত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

১৪.       আল মাসুদী রচিত এনসাইক্লোপিডিয়া কত খণ্ডের?

            ক. ২৮                                           খ. ৩০

            গ. ৩২                                           ঘ. ৩৮

১৫.       এই ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায়, তাকে কী বলে?

            ক. রাশি                                         খ. একক

            গ. পদার্থ                                        ঘ. মাত্রা

১৬.       এক্স–রে কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন?

            ক. গ্যালিলিও                                  খ. ম্যাক্সওয়েল

            গ. রন্টজেন                                     ঘ. নিউটন

১৭.       ‘বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে’—এটি কে প্রকাশ করেন?

            ক. হাবল                                        খ. ডিরাক

            গ. গ্যালিলিও                                   ঘ. মোরলি

১৮.       পরিমাপের সময় কয় ধরনের ত্রুটি হতে পারে?

            ক. ২                                             খ. ৩

            গ. ৪                                              ঘ. ৫

সঠিক উত্তর

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. ক ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. গ ১৩. গ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. গ ১৭. ক ১৮. খ

  • রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক
    গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

