প্রাথমিকে মেধা যাচাই পরীক্ষা
গণিত: টিক দাও, ৩০ নম্বর পাও
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় গণিতের ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে ৩০টি বহুনির্বাচনির ওপর। নম্বর ৩০। আজ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।
১. কোনো উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৮০, সর্বনিম্ন মান ৪০ এবং শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে, শ্রেণিসংখ্যা কত?
ক. ৮ খ. ৯
গ. ৪০ ঘ. ৪১
২. পরিসর ৫৭ এবং শ্রেণিব্যবধান ১০ হলে, শ্রেণিসংখ্যা কত হবে?
ক. ৫ খ. ৬
গ. ৭ ঘ. ৮
৩. উপাত্তের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করতে প্রথম ধাপ কোনটি?
ক. শ্রেণিসংখ্যা খ. পরিসর
গ. গণসংখ্যা ঘ. শ্রেণিব্যাপ্তি
৪. ১২১, ২১৩, ১০৭, ২১৯, ১৯৯, ১২০ উপাত্তের পরিসর কত?
ক. ৯৯ খ. ১০০
গ. ১১২ ঘ. ১১৩
৫. কোনো পরিসংখ্যান উপাত্তের সর্বনিম্ন সংখ্যা ৫১; সর্বোচ্চ সংখ্যা ৯৬ হলে তাদের পরিসর কত?
ক. ৪৫ খ. ৪৬
গ. ৭৩.৫ ঘ. ৯৬.৫
৬. কোনো উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৬০, সর্বনিম্ন মান ২০ এবং শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে শ্রেণিসংখ্যা কত?
ক. ৮ খ. ৯
গ. ৪০ ঘ. ৪১
৭. উপাত্তের পরিসরের সূত্র কোনটি?
ক. (উপাত্তের সর্বোচ্চ মান—সর্বনিম্ন মান)
খ. (উপাত্তের সর্বোচ্চ মান+সর্বনিম্ন মান)
গ. (সর্বোচ্চ মান+ সর্বনিম্ন মান) +১
ঘ. (উপাত্তের সর্বোচ্চ মান—সর্বনিম্ন মান) + ১
৮. (৫৬—৬০) শ্রেণিব্যাপ্তির মধ্যমান কত?
ক. ৫৬ খ. ৬০
গ. ৫৯ ঘ. ৫৮
৯. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি—
i. ব্যতীত গড় নির্ণয় করা সম্ভব
ii. মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আবশ্যক
iii. আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য অনাবশ্যক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
আবার শুরু হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার্থী-মেধা যাচাই পরীক্ষা ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। দুই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়মিত ছাপা হচ্ছে বিশেষ আয়োজন।
১০. কোন ধরনের উপাত্তের নির্ভরযোগ৵তা কম?
ক. প্রাথমিক খ. প্রত্যক্ষ
গ. অবিন্যস্ত ঘ. মাধ্যমিক
১১. পাইচিত্রের কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোণ উপত্ন্ন হয়?
ক. ৯০° খ. ১৮০°
গ. ২৮০° ঘ. ৩৬০°
১২. আয়তলেখের উচ্চতা হলো—
ক. গণসংখ্যা
খ. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
গ. শ্রেণিসংখ্যা
ঘ. পরিসর
১৩. কোনো অনুষ্ঠানে ৯০ জন অতিথির মধ্যে ৩০ জন নারী, পাইচিত্রে নারীর জন্য নির্দেশিত কোণ কত?
ক. ৩০° খ. ৬০°
গ. ৯০° ঘ. ১২০°
১৪. কোনো স্কুলে ৬৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত কোণ ৬০° হলে ছাত্রীর সংখ্যা কত?
ক. ১১০ জন খ. ১২০ জন
গ. ২১০ জন ঘ. ২৫০ জন
১৫. আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য শ্রেণিব্যাপ্তি কেমন হতে হবে?
ক. বিচ্ছিন্ন খ. অবিচ্ছিন্ন
গ. ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ঘ. ভগ্নাংশ সংখ্যা
১৬. পাইচিত্র—
i. একটি লেখচিত্র
ii. একে বৃত্তলেখ বলা হয়
iii. এতে কোনো পরিসংখ্যান ৩৬০° এর অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৭. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হলো—
ক. মধ্যক ও ট্যালি
খ. প্রচুরক ও ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
গ. মধ্যক ও শ্রেণি মধ্যমান
ঘ. মধ্যক ও প্রচুরক
১৮. কোনটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ?
ক. গড় খ. জনসংখ্যা
গ. তাপমাত্রা ঘ. উচ্চতা
১৯. উপাত্তসমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতাকে কী বলা হয়?
ক. প্রচুরক খ. বিস্তার
গ. মধ্যক ঘ. কেন্দ্রীয় প্রবণতা
২০. ০, ০, ২, ৪, ৬, ৮, ৭, ৩ উপাত্তগুলোর গড় নিচের কোনটি?
ক. ৩.৭৫ খ. ৫
গ. ৫.৭৫ ঘ. ৬
২১. ১২ থেকে ২০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?
ক. ১৫ খ. ১৫.৩৩
গ. ১৬ ঘ. ১৬.৩৩
২২. ৬, ৫, ১২, ৮, ১০ এবং ১৫ সংখ্যাগুলোর মধ্যক নিচের কোনটি?
ক. ৮ খ. ৯
গ. ১০ ঘ. ১২
২৩. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?
ক. ৫ খ. ৭
গ. ৯ ঘ. ১১
২৪. ২, ৫, ২, ১২, ৫, ১১, ২, ৭, ১, ১১ তথ্যগুলোর প্রচুরক কত?
ক. ১ খ. ২
গ. ৫ ঘ. ১১
২৫. সংগৃহীত উপাত্ত পরিসংখ্যানের—
ক. তথ৵ খ. কাঁচামাল
গ. ডাটা ঘ. উপাত্ত
২৬. কোনো শ্রেণির ট্যালি সংখ্যা হলো ওই শ্রেণির—
ক. গণসংখ্যা খ. মধ্যমান
গ. শ্রেণিসংখ্যা ঘ. পরিসর
২৭. কোন লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রকৃত শ্রেণিসীমা নির্ণয় করতে হয়?
ক. আয়তলেখ খ. পাইচিত্র
গ. গণসংখ্যা বহুভুজ ঘ. রেখাচিত্র
২৮. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক কয়টি?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি
২৯. ১ থেকে ১০ এর মধে৵ জোড় সংখ্যার
গড় কত?
ক. ৫ খ. ৬
গ. ৭ ঘ. ৮
৩০. খবরের কাগজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য কী ধরনের উপাত্ত?
ক. প্রাথমিক উপাত্ত খ. মাধ্যমিক উপাত্ত
গ. উপাত্ত ঘ. তথ্য
সঠিক উত্তর—
১. খ ২. খ ৩. খ ৪. ঘ ৫. খ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ঘ ১০. ঘ ১১. ঘ ১২. ক ১৩. ঘ ১৪. ক ১৫. খ ১৬. ঘ ১৭. ঘ ১৮. ক ১৯. ঘ ২০. ক ২১. ঘ ২২. খ ২৩. গ ২৪. খ ২৫. খ ২৬. ক ২৭. ক ২৮. গ ২৯. খ ৩০. খ।
লেখক: রণজিৎ কুমার শীল, সিনিয়র শিক্ষক, ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা