জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান : টিকটিকি সরীসৃপ কেন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান : টিকটিকি সরীসৃপ কেন
আবার শুরু হচ্ছে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়মিত ছাপা হবে বিশেষ আয়োজন। আজ বিজ্ঞান।
বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: ক্যারোলাস লিনিয়াসকে শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয় কেন?
উত্তর: প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন, যা শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন মৌলিক একক। তিনি প্রাণিজগতের দ্বিপদ নামকরণ বা দুই অংশবিশিষ্ট নামকরণের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাই শ্রেণিবিন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ক্যারোলাস লিনিয়াসকে শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয়।
প্রশ্ন: প্রাণিজগতের পর্ব কয়টি ও কী কী?
উত্তর: প্রাণিজগতে ৯টি পর্ব রয়েছে।
যেমন: ১. পরিফেরা, ২. নিডারিয়া,
৩. প্লাটিহেলমিনথেস, ৪. নেমাটোডা,
৫. অ্যানিলিডা ৬. আর্থ্রোপোডা,
৭. মলাস্কা, ৮. একাইনোডারমাটা ও
৯. কর্ডাটা।
প্রশ্ন: চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী? এ পবে৴র প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কী কী?
উত্তর: চিংড়ি আর্থ্রোপোড়া পর্বের প্রাণী।
এদের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো—
১. এদের দেহ খণ্ডায়িত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
২. মাথায় এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যানটেনা থাকে।
৩. নরম দেহ শক্ত কাইটিন–সমৃদ্ধ আবরণী দ্বারা আবৃত।
৪. এদের দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।
প্রশ্ন: টিকটিকিকে কর্ডাটা পর্বের প্রাণী বলে কেন?
উত্তর: কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের সারা জীবন অথবা ভ্রূণ অবস্থায় পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড থাকে। এদের পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে। সারা জীবন অথবা জীবনচক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য টিকটিকির মধ্যে আছে বলে টিকটিকিকে কর্ডাটা পর্বের প্রাণী বলা হয়।
প্রশ্ন: টিকটিকি সরীসৃপ কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: সরীসৃপ প্রাণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে টিকটিকির বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। টিকটিকি বুকে ভর দিয়ে চলে, এর ত্বক শুষ্ক ও আঁইশযুক্ত, চার পায়ে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুল আছে। এগুলো সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য। তাই টিকটিকিকে সরীসৃপ বলা হয়।
প্রশ্ন: স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।
উত্তর: স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—
১. এদের দেহ রোমে আবৃত থাকে।
২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীরা সন্তান প্রসব করে।
৩. এরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।
৪. এদের শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে বড় হয়।
৫. এদের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
৬. এদের চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে।
*মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক, সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা