মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা : মানবিক গুণাবলির প্রশ্ন-১
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ এমবিবিএস ভর্তিতে আবেদন শেষ হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১২ ডিসেম্বর।
লিখিত পরীক্ষার বিষয় থাকবে: জীববিজ্ঞান-৩০, রসায়ন-২৫, পদার্থবিজ্ঞান-১৫, ইংরেজি-১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক গুণাবলি মূল্যায়ন-১৫ নম্বরের।
১. একজন চিকিৎসক তার রোগীর সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করছেন। রোগীর কথা চিকিৎসক মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। প্রয়োজনে মানসিক সাপোর্টও দিচ্ছেন। এটি একজন চিকিৎসকের কোন মানবিক গুণাবলির উদাহরণ?
ক. সততা
খ. সহানুভূতি
গ. ন্যায়বিচার
ঘ. আত্মনিয়ন্ত্রণ
২. ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটল। সেখানে আপনার একজন আপনজন আহত হলেন। তখন আপনি কী করবেন?
ক. শুধু তারই চিকিৎসা করবেন
খ. নিয়ম মেনে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল রোগীকে আগে চিকিৎসা করবেন
গ. অন্য ডাক্তারকে ডাকবেন
ঘ. আতঙ্কিত হবেন
৩. একজন চিকিৎসক, তার রোগীর ব্যক্তিগত অনেক তথ্য গোপন রাখেন। এটি সেই চিকিৎসকের কোনো মানবিক গুণের প্রকাশ?
ক. সততা
খ. দায়িত্বশীলতা
গ. গোপনীয়তা রক্ষা
ঘ. শৃঙ্খলা
৪. সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে অনেক রোগী কোনো কোন ধরনের চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করে থাকে, আপনি সেই রোগীকে কী করবেন?
ক. তাকে একটু জোর করবেন
খ. তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করবেন
গ. পরিবারের ওপর চাপ দেবেন
ঘ. সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বোঝে নিয়ে বিকল্প ব্যাখ্যা দেবেন
৫. হাসপাতালে একজন রোগীর মৃত্যু হলো। তার পরিবারকে এই সংবাদটি জানানোর সময় আপনি তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে বলবেন?
ক. ব্যস্ত করিডরে ডেকে
খ. প্রাইভেট রুমে নিয়ে গিয়ে
গ. ফোনে জানাব
ঘ. পরে বলব
৬. একজন চিকিৎসক অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল রোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছেন। এটি কোনো গুণাবলির উদাহরণ?
ক. উদারতা
খ. সততা
গ. ন্যায়বিচার
ঘ. সহানুভূতি
৭. একটি মেডিকেল কনফারেন্সে গবেষণার তথ্য পরিবর্তন করতে বলা হলো। তখন আপনি কী করবেন?
ক. তথ্য পরিবর্তন করবেন
খ. অস্বীকার করাবেন
গ. আংশিক পরিবর্তন করবেন
ঘ. সুপারভাইজারকে জানাবেন
৮. একজন রোগী চিকিৎসার সময় ডাক্তারকে কঠিন ভাষায় কথা বলছে। কিন্তু ডাক্তার ধৈর্য ধরে রোগীর কথা শুনলেন। পরে শান্তভাবে উত্তর দিলেন। এটি কোনো মানবিক গুণ?
ক. সাহস
খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ
গ. সততা
ঘ. সহানুভূতি
৯. একদিন হাসপাতালের জরুরি কক্ষে তিনজন রোগী এসেছে। একজন জটিল সমস্যার, অন্যজন মাঝারি সমস্যা নিয়ে, বাকি জন মৃদু সমস্যা নিয়ে। কাকে আপনি আগে চিকিৎসা করবেন?
ক. যে প্রথম এসেছে
খ. জটিল সমস্যার রোগীকে
গ. মৃদু সমস্যার রোগীকে
ঘ. মাঝারি সমস্যার রোগীকে
১০. একজন চিকিৎসক একটি অপারেশনের সময় ভুল করে ফেলেছেন। তিনি রোগীর আত্মীয়দের কাছে তা স্বীকার করেছেন। এটি কোন গুণাবলির পরিচায়ক?
ক. সততা
খ. ধৈর্য
গ. দয়া
ঘ. উদারতা
১১. একজন রোগীর লাইফ সাপোর্ট রয়েছে। দশদিন থাকার পর লাইফ সাপোর্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আপনার ভূমিকা কী?
ক. শুধুমাত্র পরিবারের সিদ্ধান্ত মেনে চলা
খ.মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া
গ. রোগীর পূর্বের প্রকাশিত ইচ্ছা (যদি থাকে) এবং সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. ডাক্তারের এক পাক্ষিক সিদ্ধান্ত দেওয়া
১২. একটি হাসপাতালে ইন্টার্ন ডাক্তার হিসেবে কাজ করছেন। হঠাৎ বুঝলে প্রেসক্রিপশনে ভুল লিখে ফেলেছেন, তখন তুমি কী করবেন?
ক. চুপ করে থাকবেন
খ. রোগী বুঝবে না মনে করে এড়িয়ে যাবেন
গ. নিজের ভুল স্বীকার করে সংশোধন করবেন
ঘ. অন্যের ওপর দোষ চাপাবেন
১৩. একজন রোগী তার রোগ নিয়ে বেশ ভয় পাচ্ছেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে তোমার প্রথম করণীয় কী?
ক. রিপোর্ট দেখানো
খ. তাকে আশ্বস্ত করা ও মনোযোগ দিয়ে শোনা
গ. তাড়াতাড়ি ওষুধ লেখা
ঘ. নার্সকে দায়িত্ব দেওয়া
১৪. হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে ডিউটি করছেন। সেখানে একটি শিশু রোগী কান্নাকাটি করছে, তখন তুমি কী করবেন?
ক. উপেক্ষা করে যাবেন
খ. অভিভাবককে ডাকবেন
গ. খেলনা বা শান্ত করার শব্দ ব্যবহার করে শান্ত করবেন
ঘ. শাসন করবেন
১৫. তুমি হাসপাতালের সরঞ্জাম যেমন- গ্লাভস, টিস্যু, রুমাল ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাজে নিতে পারবে কি?
ক. পারবে
খ. পারবে না
গ. কখনো কখনো দিতে পারবে
ঘ. অনুমতি নিয়ে নিতে পারবে।
সঠিক উত্তর : ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫.খ ৬. ক ৭. খ ৮. খ ৯. খ ১০. ক ১১. গ ১২. গ ১৩. খ ১৪. গ ১৫. খ