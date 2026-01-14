বাক্যগুলো পড়ো, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করো

এইচএসসি পরীক্ষা–২০২৬
বাক্যগুলো পড়ো, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করো
বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ
# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।
অশুদ্ধ: আমাদের উচিত নহে উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করা।
শুদ্ধ: উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা আমাদের উচিত নয়।
অশুদ্ধ: আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই।
শুদ্ধ: আমার আর বাঁচার স্বাদ নেই।
অশুদ্ধ: আমার এ পুস্তকের কোনো
আবশ্যক নেই।
শুদ্ধ: আমার এ পুস্তকের কোনো
আবশ্যকতা নেই।
অশুদ্ধ: আমার এ কাজে মনোযোগীতা নেই।
শুদ্ধ: আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
অশুদ্ধ: আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদ্বানও বটে।
শুদ্ধ: আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদুষী বটে।
অশুদ্ধ: আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ দিলাম।
শুদ্ধ: আমি তোমাকে অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানালাম।
অশুদ্ধ: আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা রইলাম।
শুদ্ধ: আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রইলাম।
অশুদ্ধ: আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখলাম।
শুদ্ধ: আমি আপনার অবগতির জন্য (বা আপনাকে জ্ঞাপনার্থে) এই সংবাদ লিখলাম।
অশুদ্ধ: আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।
শুদ্ধ: আমি এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি/আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
অশুদ্ধ: আমি ও আমার চাচা ঢাকা গিয়েছিলাম।
শুদ্ধ: আমার চাচা ও আমি ঢাকা গিয়েছিলাম।
অশুদ্ধ: আমি সন্তোষ হলাম।
শুদ্ধ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।
অশুদ্ধ: আমি সাক্ষী দিব না।
শুদ্ধ: আমি সাক্ষ্য দেব না।
অশুদ্ধ: আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি।
শুদ্ধ: আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।
অশুদ্ধ: আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।
শুদ্ধ: তুমি, তিনি ও আমি আজ বাগানে যাব।
মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা