এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বাংলা ২য় পত্র
Aid-এর পারিভাষিক শব্দ সাহায্য
বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ
এইচএসসি বাংলা ২য় পত্রের পারিভাষিক শব্দ দরকারি। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেওয়া হলো।
Absence–অনুপস্থিতি
Ability–কর্মদক্ষতা
Abridge–সংক্ষিপ্ত করা
Absorption–নিবিষ্টতা
Accountant–হিসাবরক্ষক
Act–আইন
Address–ঠিকানা
Adjust–সমন্বয়
Agriculture–কৃষি
Acceptance–গ্রহণ
Administration–প্রশাসন
Academic — প্রাতিষ্ঠানিক, বিদ্যাবিষয়ক, শিক্ষায়তনিক
Academic year — শিক্ষাবর্ষ
Acknowledgment–প্রাপ্তিস্বীকার, কৃতজ্ঞতাস্বীকার
Acting–ভারপ্রাপ্ত, কার্যকরী
Academy–বিদ্যানিকেতন
Accept–গ্রহণ
Activity–সক্রিয়তা
Advise–উপদেশ
Ad-interim–অন্তর্বর্তীকালীন
Adaptation–প্রতিযোজন, অভিযোজন
Adhoc–অনানুষ্ঠানিক, তদর্থক
Adjust–সমন্বয় করা
Administrative–প্রশাসনিক, প্রশাসন
Admission–ভর্তি, প্রবেশ
Affidavit–শপথপত্র, হলফনামা
Agenda–আলোচ্যসূচি
Agent–নিযুক্ত, প্রতিনিধি
Aid–সাহায্য, সহায়ক
Allegation–অভিযোগ
Allotment–বরাদ্দ, অংশ বণ্টন
Analysis–বিশ্লেষণ
Anatomy–শব ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা
Annexation–সংযোজিত
Anti–corruption–দুর্নীতি দমন
Annotation–টীকা
Apology–ত্রুটি স্বীকার করা, ক্ষমাপ্রার্থনা
লেখক: মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা