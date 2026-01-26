পরীক্ষা

এসএসসি ২০২৬। বাংলা ২য় পত্র, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন—পরিচ্ছেদ ৮: বাংলা ভাষায় মূল বর্ণ ৫০টি

লেখা:
জাহেদ হোসেন

বাংলা ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পরিচ্ছেদ–৮: বর্ণের উচ্চারণ

১.         বাংলা ভাষায় মূল ধ্বনি কয়টি?

            ক. ৩৭টি                                         খ. ৫০টি

            গ. ৩৯টি                                        ঘ. ৫১টি

২.         বাংলা ভাষায় মূল বর্ণ কয়টি?

            ক. ৩৭টি                                         খ. ৫০টি

            গ. ৩৯টি                                        ঘ. ৫১টি

৩.        অ–বর্ণের উচ্চারণ কত রকমের হয়?

            ক. এক রকম                                   খ. দুই রকম

            গ. চার রকম                                    ঘ. তিন রকম

৪.         ‘অ’ ধ্বনির উচ্চারণ ‘অ’ ছাড়া আর কীরূপ হয়?

            ক. ই                                              খ. এ

            গ. ও                                             ঘ. আ

৫.         নিচের কোনটিতে অ–বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ আছে? 

            ক. অতি                                         খ. অনেক

            গ. অনু                                           ঘ. মন

৬.        নিচের কোনটিতে অ–বর্ণের উচ্চারণ আছে? 

            ক. অনাথ                                       খ. অনেক

            গ. কথা                                          ঘ. মন

৭.         ‘অদ্য’ শব্দের উচ্চারণ—

            ক. ওদ্দো                                        খ. অদদো

            গ. অদৃদো                                       ঘ. ওইদো

৮.         ‘পক্ষ’ শব্দের উচ্চারণ—

            ক. পকখো                                      খ. পকখ

            গ. পক্ খো                                     ঘ. পোকখো

৯.        আ বর্ণের উচ্চারণ কত রকমের হয়?

            ক. এক রকম                                   খ. দুই রকম

            গ. চার রকম                                    ঘ. তিন রকম

১০.       নিচের কোনটির সঙ্গে আ থাকলে অ্যা হয়—

            ক. জ্ঞ                                            খ. ঙ্গ

            গ. ঞ্ছ                                             ঘ. হ্ণ

১১.       ‘জ্ঞান’ শব্দে ‘আ’ ধ্বনিটি নিচের কোন উচ্চারণে পাওয়া যায়?

            ক. অ                                             খ. ও

            গ. এ                                             ঘ. অ্যা

১২.       হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে আলাদা দুটি বর্ণের ব্যবহার হলেও কোন দুটি বর্ণের উচ্চারণ একই রকম?

            ক. র, ল                                         খ. ন, হ

            গ. ই, ঈ                                         ঘ. হ, জ

১৩.       নিচের কোন শব্দে ‘এ’ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ হবে?

            ক. বেলা                                         খ. একটি

            গ. খেলা                                         ঘ. একটা

১৪.       কোন শব্দে ‘এ’ বর্ণের ‘অ্যা’ উচ্চারণ হবে?

            ক. দেশ                                          খ. একটা

            গ. এলো                                         ঘ. এবার

১৫.       ‘মৌমাছি’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ হলো—

            ক. মোউ্মাছি                                   খ. মোউ্মাসি 

            গ. মউ্মাছি                                     ঘ. মোউ্মাসি 

১৬.       ঞ-এর উচ্চারণ কীরূপ হয়?

            ক. অ                                             খ. ষ

            গ. ক                                             ঘ. অঁ

১৭.       ণ-এর উচ্চারণ কোনটির মতো হয়?

            ক. ব                                             খ. ন

            গ. ল                                             ঘ. স

১৮.       নিচের কোনটিতে ব–এর কোনো উচ্চারণ নেই?

            ক. স্বাধীন                                       খ. অশ্ব 

            গ. বিশ্বাস                                       ঘ. ডিম্ব

১৯.       ‘বিশ্বাস’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?

            ক. বিশ্ববাস                                     খ. বিশ্শাশ্

            গ. বিশশাশ                                     ঘ. বিসশান

২০.      ‘স্মরণ’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?

            ক. সোরন                                       খ. শঁরোন্

            গ. শরণ                                         ঘ. শরোন

২১        ষ–বর্ণের উচ্চারণ সব সময় কোনটি হয়?

            ক. ক্ষ                                            খ. হ

            গ. স                                             ঘ. শ

২২.       শব্দের মধ্যে ব-ফলার উচ্চারণ কেমন হয়?

            ক. উচ্চারণ হয় না                             খ. উচ্চারণ বজায় থাকে

            গ. দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়                           ঘ. কোনোটিই ঠিক নয়

২৩.      ‘খেলা’ শব্দের উচ্চারণ—

            ক. খ্যালা                                        খ. খেলা

            গ. খালে                                         ঘ. খোলা

 ২৪.     ‘তৈল’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ হলো—

            ক. তোই্লো                                    খ. ডোইলো

            গ. তোইল                                       ঘ. তেল

২৫.       ‘ঋণ’-এর উচ্চারণ—

            ক. রিন                                          খ. ঋন্

            গ. ঋণ                                           ঘ. রিণ্

২৬.      কোন বর্ণটির নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই?

            ক. ক্ষ                                            খ. খ

            গ. চ                                              ঘ. ঞ

২৭.       ‘আ’ কখন অ্যা-এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন—

            ক. রাত                                          খ. কান

            গ. জ্ঞান                                          ঘ. একা

২৮.       ‘এ’ বর্ণের বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ—

            ক. একটি                                        খ. এবার

            গ. দেশ                                          ঘ. খেলা

২৯.      কোন শব্দটিতে ‘ঞ’-এর উচ্চারণ সঠিকভাবে বিদ্যমান?

            ক. খঞ্জ                                           খ. জ্ঞান

            গ. বিজ্ঞান                                       ঘ. সংজ্ঞা

৩০.      নিচের কোন দুটি বর্ণে হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে আলাদা বর্ণ ব্যবহৃত হলেও উচ্চারণ একই রকম?

            ক. অ, আ                                       খ. ব, হ

            গ. এ, ও                                         ঘ. উ, ঊ

সঠিক উত্তর

১. ক ২. খ ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ক ১১. ঘ ১২. গ ১৩. খ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. ঘ ১৭. খ ১৮. ক ১৯. গ ২০. খ ২১. গ ২২. গ ২৩. ক ২৪. ক ২৫. ক ২৬. ঘ ২৭. গ ২৮. ঘ ২৯. ক ৩০. ঘ

  • জাহেদ হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
    বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

