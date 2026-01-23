পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬-গণিত: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সেট করো বুঝে নিয়ে

লেখা:
রতন কান্তি মণ্ডল

গণিত: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–২

১. A={a, b, c} এবং B= {b, c} হয়, তবে

P (A\B)-এর উপাদান সংখ্যা কয়টি?

            ক. 1                                              খ. 2  

            গ. 4                                              ঘ. 8

নিচের চিত্রের ভিত্তিতে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের

উত্তর দাও।

২.         B সেটের প্রকৃত উপসেট কয়টি হবে?

            ক. 3                                              খ. 6 

            গ. 7                                              ঘ. 8         

৩.        ভেনচিত্রটিতে—

            i. B∩C= {y, z}

            ii. B' = {p, q, r}

            iii. B\C = {x}

 নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii 

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৪.         {x∊N:x মৌলিক সংখ্যা এবং x<10} কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি হবে?

            ক. {1, 3, 5, 7}                              খ. {3, 5, 7, 9}

            গ. {1, 2, 3, 7}                              ঘ. {2, 3, 5,7}

৫.         A={1, 2, 3, 4} কে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. {x:x ∊ R, x ≤ 4}                    

            খ. {x:x ∊ Q, x ≤ 4}

            গ. {x:x ∊ Z, x ≤ 4}                     

            ঘ. {x:x ∊ N, x ≤ 4}

৬.        P={x ∊ N: x, 4 এর গুণিতক এবং

            x ≤ 12} সেটের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের

            কোনটি সঠিক?

            ক.{ 4,  8}                                     খ. {1, 2, 4}

            গ. {4, 8, 12}                                ঘ. {1, 2, 3, 4, 6}

৭.         X= {a, b}, Y= {b, c}, Z = (b, 3, 4) হলে X ∪ Y ∪ Z -এর উপাদান

            সংখ্যা কত?

            ক. 1                                              খ. 3

            গ. 5                                              ঘ. 7

৮.         A = {1, 2, 3, 4} হলে সেট A-এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

            ক. 4                                              খ. 14

            গ. 15                                            ঘ. 16

সঠিক উত্তর

১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. গ ৮. খ

  • রতন কান্তি মণ্ডল, সিনিয়র শিক্ষক
    উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

