এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলা ২য় পত্র : বাক্য শুদ্ধ করলে নম্বর পাবে ৫

মোস্তাফিজুর রহমান
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্লাস শেষে একটি বিষয়ে আলোচনা করছে

বাংলা ২য় পত্র: বাক্য শুদ্ধ করে লেখো

অশুদ্ধ: আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।

শুদ্ধ: তুমি, তিনি ও আমি আজ বাগানে যাব।

অশুদ্ধ: এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হলো।

শুদ্ধ: এই দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃৎকম্প শুরু হলো।

অশুদ্ধ: ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।

শুদ্ধ: ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।

অশুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই।

শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।

অশুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।

শুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।

অশুদ্ধ: শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো।

শুদ্ধ: শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব।

অশুদ্ধ: ‘গীতাঞ্জলী’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

শুদ্ধ: ‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

অশুদ্ধ: বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।

শুদ্ধ: বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।

অশুদ্ধ: আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো।

শুদ্ধ: আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো।

অশুদ্ধ: আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান।

শুদ্ধ: আজ আমার ছোট বোনের বাগ্‌দান অনুষ্ঠান।

অশুদ্ধ: এক পৌষে শীত যায় না।

শুদ্ধ: এক মাঘে শীত যায় না।

অশুদ্ধ: একটা গোপনীয় কথা বলি।

শুদ্ধ: একটা গোপন কথা বলি।

অশুদ্ধ: আমার টাকার আবশ্যক নাই।

শুদ্ধ: আমার টাকার আবশ্যকতা নেই।

অশুদ্ধ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।

শুদ্ধ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।

অশুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।

শুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

অশুদ্ধ: নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন।

শুদ্ধ: নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন।

অশুদ্ধ: সময় বড় সংক্ষেপ।

শুদ্ধ: সময় বড় সংক্ষিপ্ত।

অশুদ্ধ: তাকে বাড়ি যাইতে দাও।

শুদ্ধ: তাকে বাড়ি যেতে দাও।

অশুদ্ধ: সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।

শুদ্ধ: সব পাখি নীড় বাঁধে না।

অশুদ্ধ: প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।

শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।

অশুদ্ধ: সারা জীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম।

শুদ্ধ: সারা জীবন ভুতের বেগার খেটে গেলাম।

অশুদ্ধ: নিরোগী লোক আসলে সুখী।

শুদ্ধ: নিরোগ লোক আসলে সুখী।

অশুদ্ধ: উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

শুদ্ধ: উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

অশুদ্ধ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারলো না।

শুদ্ধ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।

অশুদ্ধ: এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।

শুদ্ধ: এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।

অশুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।

শুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।

অশুদ্ধ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে।

শুদ্ধ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।

অশুদ্ধ: আমরা বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

শুদ্ধ: আমরা বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

  • মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
    বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

