এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬: ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্রের সৃজনশীল প্রশ্ন : অধ্যায়–২
ব্যবসা–বাণিজ্যের সবই এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে চলছে
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র
সৃজনশীল প্রশ্ন: অধ্যায়–২
# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও।
চট্টগ্রাম শহরের ফাবিহা তাসনিম একজন শিক্ষিত তরুণী। তিনি চাকরির পেছনে না ছুটে তাঁর পিতার দীর্ঘদিনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ‘নিউ ফ্যাশন হাউস’ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আগে ওই প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও ভোক্তার রুচিমাফিক আধুনিক মানের পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিকীকরণের জন্য তাঁদের নির্দেশ দেন।
প্রশ্ন
ক. শিল্প কী?
খ. বিমা কীভাবে ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে? ব্যাখ্যা করো।
গ. ফাবিহা তাসনিম ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদানের প্রভাবে চাকরি না করে ব্যবসাকে বেছে নিলেন? বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সমস্যা উত্তরণে কী করণীয় আছে বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।
উত্তর
ক. প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্য তৈরি করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে। যেমন: আখ থেকে চিনি তৈরি।
খ. বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন একটি লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়।
ব্যবসার সঙ্গে ঝুঁকি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ঝুঁকি ব্যবসায়ীদের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায় পরিচালনায় যেমন বিঘ্নের সৃষ্টি করে থাকে, তেমনি অনেক সময় মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে থাকে। ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদনের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি হলো চাহিদা কমে যাওয়া, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। এসব ঝুঁকির কারণে ব্যবসায়ে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এই আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওই ঝুঁকির বিপরীতে বিমা করা হয়। এভাবে বিমা ব্যবসায়ে ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।
গ. ফাবিহা তাসনিম ব্যবসায় পরিবেশের সামাজিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান দেশীয় ঐতিহ্য উপাদানের প্রভাবে চাকরি না করে ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন।
সমাজ বলতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। সমাজে বসবাসরত মানুষের সভ্যতা ও জীবনধারাকে প্রভাবিত করে, এমন সব উপাদানের সমন্বয়েই সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। এরূপ পরিবেশের উপাদানগুলো হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, আচার–অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এরূপ পরিবেশও ব্যবসাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।
উদ্দীপকে বর্ণিত চট্টগ্রাম শহরের ফাবিহা তাসনিম একজন উচ্চশিক্ষিত নারী। তিনি চাকরির পেছনে না ঘুরে তাঁর পিতার দীর্ঘদিনের খ্যাতিসম্পন্ন ‘নিউ ফ্যাশন হাউস’ নামক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিবেশের অন্তর্গত সামাজিক উপাদানের দেশীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্যে অনেক প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ, তিনি চাকরি না করে তাঁর বাবার পেশা গ্রহণ করে পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি ব্যবসা পরিবেশকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সহজ করেছেন।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রযুক্তিগত পরিবেশের সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক মানের ভোক্তার রুচিসম্মত পণ্য সরবরাহ করতে হবে বলে আমি মনে করি।
একটি কথা আছে—‘ভোক্তাই বাজারের রাজা।’ তাঁদের ওপরই ব্যবসায়ের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। ব্যবসা–বাণিজ্যের সবটুকুই প্রযুক্তির হাত ধরে চলছে। গতিশীল ব্যবসায় প্রযুক্তিরই অবদান। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা বা ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে।
তাই কোনো ব্যবসায়ের মালিকের উচিত তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করা। এ জন্য প্রয়োজনে বাজার ও ভোক্তা জরিপের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অত্যাধুনিক রুচিসম্মত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে হবে।
উদ্দীপকের ফাবিহা তাসনিম একজন শিক্ষিত নারী। তিনি চাকরির পেছনে না ছুটে তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠান ‘নিউ ফ্যাশন হাউস’ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আগে ওই প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা থাকলেও বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে। তাই তিনি চিন্তা করলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ক্রেতা ও ভোক্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ক্রেতাদের চাহিদা ও রুচি মোতাবেক শাড়ি সরবরাহ করলে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে। প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবেন।
বলা যায়, কর্মীদের পরামর্শ ও বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণ করে ফাবিহা তাসনিম তাঁর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে আমার মনে হয়।
মো. মাজেদুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা