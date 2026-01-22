পরীক্ষা

এসএসসি ২০২৬—রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

স্থায়ী কণিকা একত্র হয়ে গঠিত হয় আয়ন

এ এস এম আসাদুজ্জামান

রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–৩

১.         বোর মডেলের উক্তি কোনটি?

            ক. নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্তাকার স্থির কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘূর্ণায়মান

            খ. নিউক্লিয়াসের চারদিকে প্রোটনগুলোর অবস্থান

            গ. পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা সমান

            ঘ. পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ

২.         তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে নিচের কোন রশ্মি বিকিরিত হয় না?

            ক. আলফা রশ্মি                               খ. গামা রশ্মি

            গ. রঞ্জন রশ্মি                                   ঘ. বিটা রশ্মি

৩.        কোন শেলে সর্বোচ্চ 18টি ইলেকট্রন থাকতে পারে?

            ক. ১ম                                            খ. ২য়

            গ. ৩য়                                           ঘ. ৪র্থ

৪.         মৌলিক পদার্থ—

            i. কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় হতে পারে

            ii. ভাঙলে ওই পদার্থই পাওয়া যায়        iii. গবেষণারে তৈরি করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৫.         কোনটির অণুতে চারটি পরমাণু থাকে?

            ক. নাইট্রোজেন                                 খ. সালফার

            গ. ফসফরাস                                   ঘ. অক্সিজেন

৬.        C6H5COOH যৌগটিতে কয়টি পরমাণু আছে?

            ক. ১২টি                                         খ. ১৪টি

            গ. ১৫টি                                         ঘ. ১৬টি

৭.         নিচের কোনটি যৌগিক পদার্থ—

            i. H2                                             ii. CO2

            iii. H2O

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৮.         স্থায়ী কণিকা একত্র হয়ে কোনটি গঠিত হয়?

            ক. মৌলিক কণিকা                            খ. পরমাণু

            গ. অণু                                           ঘ. আয়ন

৯.        পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে কী বলা হয়?

            ক. ভর সংখ্যা                                  খ. পারমাণবিক ভর

            গ. পারমাণবিক সংখ্যা                       ঘ. ওজন

১০.       রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের অপর নাম কী?

            ক. সৌর মডেল                                খ. বর্ণালি মডেল

            গ. আদর্শ মডেল                               ঘ. তড়িৎ মডেল

১১.       ইলেকট্রনের অবস্থান কোথায়?

            ক. কক্ষপথে                                    খ. নিউক্লিয়াসে

            গ. প্রোটনের সঙ্গে                             ঘ. নিউট্রনের সঙ্গে

১২.       পরমাণুতে শক্তিস্তরের ধারণা দেন কে?

            ক. রাদারফোর্ড                                খ. নীলস বোর

            গ. জন ডাল্টন                                  ঘ. মাদাম কুরি

১৩.       প্রধান শক্তিস্তর কী দিয়ে প্রকাশ করা হয়?

            ক. a                                              খ. b

            গ. n                                              ঘ. P

১৪.       পরমাণুর উপশক্তিস্তরকে কী বলা হয়?

            ক. অরবিট                                       খ. অরবিটাল

            গ. সরকারি অরবিট                           ঘ. সহ–অরবিটাল

সঠিক উত্তর

১. ক ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. গ ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ ৯. গ ১০. ক ১১. ক ১২. খ ১৩. গ ১৪. গ

  • এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
    বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

