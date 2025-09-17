পরীক্ষা

আইএইচটি ও ম্যাটসের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)-এর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ১৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী ২৪ অক্টোবর।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) সমূহের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে আগামী ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন

প্রস্তাবিত কাঠামোয় বিশ্ববিদ্যালয় চান না সাত কলেজের শিক্ষকেরা

ভর্তির আসনসংখ্যা—

৯টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ২ হাজার ৩৭৯ জন এবং ৭টি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) ৬৬৪টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন রয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন—

১.

এসএসসি সিলেবাস অনুযায়ী এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় ও নম্বর থাকবে- বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫, গণিতে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, রসায়নে ১৫, জীববিজ্ঞানে ১৫ ও সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর।

২.

পরীক্ষার সময় থাকবে এক ঘণ্টা।

৩.

পরীক্ষায় পাশ নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে ৪০।

আরও পড়ুন

জাপানে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ, ১-৪ বছর পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা

প্রার্থী নির্বাচন—

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৫.০ এর গুণিতক দ্বিগুণ হিসেবে ১০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।

আরও পড়ুন

১২ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ বিমানে ইন্টার্নশিপ, দৈনিক হাজিরায় সম্মানী ৬০০ টাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন