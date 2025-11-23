ভিকারুননিসা স্কুলের রোববারের প্রথম-নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত
রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আজ রোববারের (২৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠেয় প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণির সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত রোববার, ২৩ নভেম্বর প্রথম থেকে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা এবং একাদশ শ্রেণির বিশেষ কুইজ পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। কলেজ শাখার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস স্বাভাবিকভাবে চলবে।