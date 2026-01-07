চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ

চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকে ভর্তি পরীক্ষার যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপের জন্য আলাদা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হবে আগামী সোমবার (১২ জানুয়ারি ২০২৬) সকাল ১০টায়। ১৭ জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর আবেদন শুরু হয়। চুয়েটে ভর্তিতে আবেদন শেষ হয় বছরে শেষ দিনে ৩১ ডিসেম্বরে। এবার মোট ১২টি বিভাগে সংরক্ষিত ১১টিসহ মোট ৯৩১টি আসন রয়েছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য ১টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (উপজাতি) জন্য ১০টিসহ অতিরিক্ত ১১টি আসন সংরক্ষিত আছে।
ভর্তির তারিখ, ওরিয়েন্টেশন, ক্লাস শুরু তারিখ ও সময় এবং ভর্তিসংক্রান্ত অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এ জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি বা ব্যক্তিগত চিঠি দেওয়া হবে না।
ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি নির্দেশিকা ২০২৫-২৬ ডাউনলোড করে নিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় তথ্য ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত নিয়মাবলি ছাত্রছাত্রীদের অনুসরণ করতে হবে।
পরীক্ষার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের মধ্য থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি—এই চার বিষয়ে মোট প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে একটি মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। এই মেধাতালিকা থেকে প্রথম ১৬ হাজার যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।
আসন কত
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল ও যন্ত্রকৌশল অনুষদগুলোর মোট ১২টি বিভাগে সংরক্ষিত ১১টিসহ মোট ৯৩১টি আসন রয়েছে।
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো এবং নগর ও অঞ্চল–পরিকল্পনা বিভাগ নিয়ে ‘ক’ গ্রুপ; ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো, নগর ও অঞ্চল–পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগ নিয়ে ‘খ’ গ্রুপ গঠিত।
পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন
এবারের ভর্তি পরীক্ষায় ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপের জন্য গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের উপর বহুনির্বাচনী পদ্ধতিতে এবং ‘খ’ গ্রুপের স্থাপত্য বিভাগের জন্য অতিরিক্তভাবে মুক্তহস্ত অঙ্কন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ‘ক’ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের এবং ‘খ’ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী পরীক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত মুক্তহস্ত অঙ্কনের ২০০ নম্বরসহ মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।
পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ: ৬ জানুয়ারি (মঙ্গলবার)
প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু: ১২ জানুয়ারি (সোমবার), সকাল ১০টা থেকে
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৭ জানুয়ারি (শনিবার)
পরীক্ষার ফল বা মেধাতালিকা প্রকাশ: ৩১ জানুয়ারি (শনিবার)