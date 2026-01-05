শিক্ষা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: প্রথম আলো

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে (https://jnuadmission.com) গিয়ে নিজ নিজ প্যানেলে লগইন করে ভর্তির ফল জানা যাবে।

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি ২০২৬) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ ইউনিট-এ (বিজ্ঞান ও লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) এর ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলো।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে (https://jnuadmission.com) নিজ নিজ প্যানেলে লগইন করে ভর্তির ফল জানা যাবে। ভর্তি–সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরবর্তী সময়ে ওয়েবসাইটে নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

