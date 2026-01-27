পরীক্ষা

এইচএসসি ২০২৬। অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন—অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পান র‍্যাগনার ফ্রিশ

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্‌
অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১.         সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কী?

            ক. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ                      খ. সামাজিক কল্যাণ

            গ. সম্পদ অর্জন                               ঘ. মালিকানা গ্রহণ

২.         অসীম অভাবের উদ্দেশ্যে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের নিয়োগ বিন্যাসকে কী বলা হয়?

            ক. জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা              খ. সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা

            গ. মৌলিক সমস্যার সমাধান               ঘ. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৩.        ‘অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য অপ্রচুর সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে।’— উক্তিটি কার?

            ক. আলফ্রেড মার্শাল                          খ. অ্যাডাম স্মিথ

            গ. এল রবিনস                                 ঘ. কার্ল মার্ক্স

৪.         Principles of Economics গ্রন্থটির কার লেখা?

            ক. অ্যাডাম স্মিথ                               খ. ডেভিড রিকার্ডো

            গ. পল স্যামুয়েলসন                          ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৫.         স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কী?

            ক. অবাধ প্রতিযোগিতা                      খ. মালিকানা স্বাধীনতা

            গ. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার                    ঘ. রাজনৈতিক প্রভাব

৬.        অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে?

            ক. আলফ্রেড মার্শাল                          খ. কার্ল মার্ক্স

            গ. র৵াগনার ফ্রিশ                           ঘ. জে এম কেইন্স

৭.         বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

            ক. সমাজতান্ত্রিক                               খ. ধনতান্ত্রিক

            গ. মিশ্র                                          ঘ. ইসলামি

৮.         সামষ্টিক অর্থনীতির মূল চলক কোনটি?

            ক. বিনিয়োগ স্তর                              খ. ভোগ স্তর

            গ. বেকারত্বের হার                            ঘ. জাতীয় আয়

৯.        ‘ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। উভয়ই সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য।’—উক্তিটি কার?

            ক. পল স্যামুয়েলসন                         খ. আলফ্রেড মার্শাল

            গ. জন হিকস                                   ঘ. মিল্টন ফ্রিডম্যান

১০.       অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

            ক. অর্থনৈতিক কার্যকলাপ                   খ. অর্থনৈতিক লেনদেন

            গ. অর্থনৈতিক উৎপাদন                      ঘ. দ্রব্য লেনদেন

১১.       ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা কোন অর্থব্যবস্থায় রয়েছে?

            ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থায়                     খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায়

            গ. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়                    ঘ. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায়

১২.       অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় কেন?

            ক. চাহিদা বৃদ্ধি                                 খ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা

            গ. জোগান বৃদ্ধি                               ঘ. চাহিদা হ্রাস

১৩.       উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কোনটি ব্যাখ্যা করা হয়?

            ক. মোট ব্যয়                                   খ. সুযোগ ব্যয়

            গ. প্রান্তিক আয়                                ঘ. গড় আয়

১৪.       উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী প্রকাশ করে?

            ক. উৎপাদনের দক্ষতা                       খ. উৎপাদনের পরিমাণ

            গ. উৎপাদনের সক্ষমতা                     ঘ. সুযোগ ব্যয়

১৫.       বিশ্বে কত ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?

            ক. দুই                                            খ. তিন 

            গ. চার                                           ঘ. পাঁচ

১৬.       ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোন ধরনের লেনদেনকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

            ক. পণ্যভিত্তিক                                 খ. ব্যাংকভিত্তিক

            গ. সুদভিত্তিক                                   ঘ. ব্যবসাভিত্তিক

১৭.       চাহিদার তুলনায় যে দ্রব্যের জোগান স্বল্প, তাকে কী বলে?

            ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য                           খ. আমদানি দ্রব্য

            গ. উৎপাদিত দ্রব্য                             ঘ. ভোগ্য দ্রব্য

১৮.       বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে?

            ক. ধনতান্ত্রিক                                   খ. সমাজতান্ত্রিক

            গ. ইসলামিক                                   ঘ. মিশ্র

১৯.       অর্থনীতিকে ‘দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান’ বলেছেন কে?

            ক. আলফ্রেড মার্শাল                          খ. ডেভিড রিকার্ডো

            গ. এল রবিনস                                 ঘ. অ্যাডাম স্মিথ

২০.      ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ৵ কী?

            ক. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ                      খ. উৎপাদন বৃদ্ধি

            গ. সমাজ নিয়ন্ত্রণ                              ঘ. বাজার নিয়ন্ত্রণ

২১.       ইসলামি অর্থনীতির মূল উৎস কয়টি?

            ক. দুই                                            খ. তিন 

            গ. চার                                           ঘ. পাঁচ

২২.       মুদ্রাস্ফীতি নেই কোন অর্থব্যবস্থায়?

            ক. ইসলামি                                     খ. মিশ্র

            গ. ধনতান্ত্রিক                                   ঘ. সমাজতান্ত্রিক

২৩.      সুযোগ ব্যয় কত প্রকার?

            ক. দুই                                            খ. তিন 

            গ. চার                                           ঘ. পাঁচ

সঠিক উত্তর

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ ৯. ক ১০. ক ১১. গ ১২. খ ১৩. খ ১৪. ক ১৫. গ ১৬. গ ১৭. ক ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. ক ২১. গ  ২২. ঘ ২৩. খ

  • শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্‌, প্রভাষক
    ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা

