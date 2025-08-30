পরীক্ষা

আলিম পরীক্ষার অব্যবহৃত সব কাগজপত্র বিষয়ে জরুরি নির্দেশনা

পড়াশোনা ডেস্ক

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ২০২৫ সালের আলিম পরীক্ষায় অব্যবহৃত নথি, মূল ও অতিরিক্ত উত্তরপত্র, এমসিকিউ, ওএমআর পত্রসহ সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বোর্ডে জমা দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পরীক্ষার পাশাপাশি পূর্ববর্তী সব বছরের অব্যবহৃত উত্তরপত্র ও অতিরিক্ত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। এ জন্য জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

জমা দিতে হবে—

পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক উত্তরপত্র, স্বাক্ষরলিপি, ডিআর শিট, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথি আলিম পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে। অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের জন্য নির্ধারিত শুল্ক ৪০০ টাকা, যা দেশের যেকোনো সোনালী ব্যাংক থেকে বোর্ডের হিসাব নম্বর-৪৪০৩২৩৩০০১০৩৫ সোনালী ব্যাংক, বিএমইবি শাখায় জমা দিতে হবে। জমা স্লিপের মূল কপি ও ফটোকপি দুটো কপি বোর্ডে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়—

১. চট্টগ্রাম অঞ্চল : ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার;

২. রাজশাহী অঞ্চল: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার;

৩. রংপুর অঞ্চল : ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার;

৪. ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার);

৫. খুলনা অঞ্চল : ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার;

৬. ঢাকা অঞ্চল : ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার;

৭. বরিশাল অঞ্চল : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার এবং

৮. কুমিল্লা অঞ্চল : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dme.gov.bd

