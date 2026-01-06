এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র : সমাজের কল্যাণই সামাজিক ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র : সমাজের কল্যাণই সামাজিক ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র
সৃজনশীল প্রশ্ন: অধ্যায়–১
আরাফ ও রাতুল দুই বন্ধু। তাঁরা ‘নতুন জীবন’ নামক প্রতিষ্ঠানে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে ফুল, ফলসহ বিভিন্ন ধরনের চারা উৎপাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতাদের বিষয়টি মাথায় রেখে কম দামে চারার মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু বিক্রি ভালো হওয়ায় ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি দুই লাখ টাকা মুনাফা অর্জন করে। ২০২৪ সালের অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করে তা দিয়ে বিদেশ থেকে আরও বিভিন্ন জাতের বীজ কেনার প্রক্রিয়া শুরু করে।
প্রশ্ন
ক. পর্যায়িতকরণ কী?
খ. পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে ‘নতুন জীবন’ নামের প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত? বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকের ‘নতুন জীবন’ নামের প্রতিষ্ঠানটির কাজকে কি সামাজিক ব্যবসা বলা যায়? যুক্তিসহ মতামত দাও।
উত্তর
ক. পূর্বনির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্নভাবে সাজানো বা ভাগ করাকে পর্যায়িতকরণ বলে।
খ. সাধারণভাবে আমদানিকৃত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি বা বিক্রয় করাকে পুনঃরপ্তানি বলে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সুবিধাজনক কোনো দেশ থেকে প্রথমে পণ্য আমদানি করেন। এরপর ওই পণ্য সরাসরি অন্য দেশে রপ্তানি করেন। অর্থাৎ যখন পণ্যসামগ্রী নিজ দেশে ভোগ বা ব্যবহারের জন্য না এনে তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানির জন্য আমদানি করা হয়, তখন তা পুনঃরপ্তানি নামে পরিচিত হয়।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘নতুন জীবন’ নামক প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড প্রজননশিল্পের অন্তর্গত। যে শিল্পের মাধ্যমে গাছপালা ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধি করা হয়, তাকে প্রজননশিল্প বলে। এ ধরনের শিল্প মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গাছপালা ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও পুনঃউৎপাদন করে তা বিক্রয় করে থাকে।
উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু বীজ থেকে চারা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেহেতু এর কর্মকাণ্ড প্রজননশিল্পের অন্তর্গত। বীজ ও নার্সারি ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম, মৎস্য খামার প্রভৃতি এরূপ শিল্পের উদাহরণ।
পরিশেষে বলা যায়, যেহেতু উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘নতুন জীবন’ নামক প্রতিষ্ঠানটিতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী আবার সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাই এটি প্রজননশিল্পের অন্তর্গত।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘নতুন জীবন’ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে সামাজিক ব্যবসা বলা যায়।
যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যক্তি বা অংশীদাররা মূলধন বিনিয়োগ করেন, কিন্তু তার পেছনে মুনাফা বা লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো উদ্দেশ্য থাকে না; বরং সামাজিক কল্যাণ ও দারিদ্র্য
দূরীকরণের উদ্দেশ্যই থাকে মুখ্য, তাকে সামাজিক ব্যবসা বলে।
সামাজিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে ব্যবসা পরিচালনায় সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের টেকসই উন্নতি নিশ্চিত করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ব্যবসা হলো এমন একটি ব্যবসার পদ্ধতি, যেখানে বিনিয়োগকারী তাঁদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যতীত কোনো অতিরিক্ত অর্থ মুনাফা হিসেবে ভোগ করতে পারবেন না। তবে ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করলে পারিশ্রমিক হিসেবে বেতন পেয়ে থাকেন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ‘নতুন জীবন’ নামের প্রতিষ্ঠানটি বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে, যা শিল্পের অন্তর্গত। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালে চারা বিক্রি ভালো হওয়ায় দুই লাখ টাকা মুনাফা অর্জন করে, যা মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি; বরং ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মুনাফার অংশ দিয়ে অতিরিক্ত বীজ ক্রয় করে। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সমাজের ক্রেতাদের কথা বিবেচনা করে চারার কম মূল্য নির্ধারণ করা সামাজিক ব্যবসায়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
যেহেতু উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি অর্জিত মুনাফা মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে বরং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের টেকসই উন্নতির জন্য মুনাফা দিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাই এটি একটি সামাজিক ব্যবসা।
মো. মাজেদুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা