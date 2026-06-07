এইচএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন জটিলতা নিরসনে ৮ জুনের মধ্যে দিনাজপুর বোর্ডে যোগাযোগের নির্দেশ

এইচএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন জটিলতা নিরসনে ৮ জুনের মধ্যে দিনাজপুর বোর্ডে যোগাযোগের নির্দেশ
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন–সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আগামীকাল সোমবার ৮ জুনের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. বোরহান উদ্দিন বাসসকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন–সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে ওই শিক্ষার্থীদের ৮ জুনের মধ্যে কাগজপত্রসহ বোর্ডে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ–সংক্রান্ত এক পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের অধীন আট জেলার সব কলেজপ্রধানকে ৬ জুন বিষয়টি অবহিত করে।
শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও কলেজগুলোতে প্রেরিত পত্রে বলা হয়, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন–সংক্রান্ত জটিলতা সমাধানের জন্য ৮ জুনের মধ্যে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ (মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, কলেজে ভর্তির কাগজ) শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের এ–সংক্রান্ত প্রেরিত পত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সব উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
সূত্রটি জানায়, আগামী ২ জুলাই থেকে সারা দেশে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হবে। ৮ আগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। এ ছাড়া ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৫ আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।