জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট নিয়ে নতুন ঘোষণা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট নিয়ে নতুন ঘোষণা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য নতুন ওয়েবসাইট ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, পরীক্ষা ও সংবাদ পেতে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহনেওয়াজ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।
যে ওয়েবসাইটটি ব্যবহার হচ্ছে না—
আগে ব্যবহার করা www.nubd.info ওয়েবসাইটটি গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে আর ব্যবহার করা হচ্ছে না।
দরকারি তথ্য
১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এর সব সার্ভিস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ওয়েবসাইট তে পাওয়া যাচ্ছে।
২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল, ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য, দাপ্তরিক নোটিশ, একাডেমিক নির্দেশনা ও অন্য সব তথ্য জানার জন্য কেবলমাত্র ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ওপরের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।