আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পড়তে চান, ২০২৬ সালের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে নিন

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনীতি বোঝার বিষয় নয়; এটি অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি আন্তবিষয়ক ক্ষেত্র।

কূটনৈতিক টানাপোড়েন, জলবায়ু সংকট এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মতো বিষয়ে বিশ্বজুড়ে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশোনার চাহিদাও বাড়ছে। কূটনীতি, নীতিনির্ধারণ, বৈশ্বিক ব্যবসা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় ক্যারিয়ার গড়তে শিক্ষার্থীরা এখন বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে ঝুঁকছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের গুরুত্ব—

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনীতি বোঝার বিষয় নয়; এটি অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি আন্তবিষয়ক ক্ষেত্র। এই বিষয়ে পড়াশোনা করলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেন—বিশ্বের বিভিন্ন সংকট, যেমন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য ও অভিবাসন ইস্যুতে সরকার, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

ক্যারিয়ার সম্ভাবনা—

এ বিষয়ে স্নাতকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পান—

  • সরকারি খাত: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কূটনীতি, গোয়েন্দা সংস্থা, নীতি বিশ্লেষণ

  • বেসরকারি খাত: আন্তর্জাতিক ব্যবসা, কনসালটিং, বাণিজ্য

  • অলাভজনক সংস্থা: মানবাধিকার, উন্নয়নকাজ, মানবিক সহায়তা

২০২৬ সালে যেসব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষে আছে—

কিউএস আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং ২০২৬ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র)

২. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য)

৩. সায়েন্সেস পো (ফ্রান্স)

৪. প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র)

৫. লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স (যুক্তরাজ্য)

৬. স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র)

৭. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য)

৮. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র)

৯. সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সিঙ্গাপুর)

১০. জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র)

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির গুরুত্ব বাড়ছে। যাঁরা বৈশ্বিক ইস্যুতে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য এই বিষয় হতে পারে একটি শক্তিশালী একাডেমিক ও পেশাগত ভিত্তি।

