এমপিওভুক্ত অধিকাংশ শিক্ষক ১২ শতাংশের বেশি বাড়ি ভাড়া পাবেন : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

এমপিওভুক্ত অধিকাংশ শিক্ষক ১২ শতাংশের বেশি বাড়ি ভাড়া পাবেন : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে সম্মতি দিয়েছে সরকারের অর্থ বিভাগ। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) বাড়িভাড়া ভাতা দেওয়া হবে।
সরকার ঘোষিত এ নতুন বাড়ি ভাড়ার সুবিধা বাস্তবে আরও বেশি আর্থিক বৃদ্ধি আনবে বলে এক ব্যাখ্যায় দাবি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের হিসেবে, ঘোষিত বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি এবং ন্যূনতম মাসিক দুই হাজার টাকা সংযোজনের ফলে অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারীর বাড়ি ভাড়া বাবদ ভাতা বৃদ্ধি হবে ১২ শতাংশের বেশি।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) ফেসবুকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল পেজে দেওয়া পোস্টের এক ব্যাখ্যায় এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাড়ি ভাড়ার ব্যাখ্যায় বলেছে, বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ হারে এবং নূন্যতম মাসিক ২০০০ টাকা বিবেচনায় আনলে ৫৬ শতাংশ শিক্ষক-কর্মচারীর বাড়ি ভাড়া বাড়বে ১২ শতাংশের বেশি। বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ হারে এবং নূন্যতম মাসিক ২০০০ টাকা বিবেচনায় আনলে ৭৫ শতাংশ শিক্ষক-কর্মচারীর বাড়ি ভাড়া বাড়বে ৯ শতাংশের বেশি। ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে, বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ হারে এবং নূন্যতম মাসিক ২০০০ টাকা বিবেচনায় আনলে ৮৯ শতাংশ শিক্ষক-কর্মচারীর বাড়ি ভাড়া বাড়বে ৮ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পোষ্টে আরও বলা হয়েছে, এই প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত, যা তাদের নির্ধারিত অর্থনৈতিক পরিসীমার মধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই কাঠামো তৈরি করেনি, তবে আমরা সবসময়ই শিক্ষক সমাজের পক্ষে সর্বোচ্চ প্রস্তাব তুলে ধরেছি এবং তা অব্যাহত রাখব। আমরা জানি, শিক্ষক সমাজ এর চেয়ে অধিক প্রাপ্য-আমরাও চাই শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান ও সুবিধা আরও বাড়ুক। বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে এটি একটি প্রথম ধাপ, এবং আমরা আশা করি শিক্ষক সমাজ শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে শিক্ষার্থীদের শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন, যাতে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও ন্যায্য সমাধান বাস্তবায়ন করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবসময় শিক্ষক সমাজের পাশে থাকবে এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাবে।
দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এই চিঠি দেয়। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের ২০ শতাংশ (সর্বনিম্ন ৩ হাজার টাকা) বাড়ি ভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। তাঁরা ৫ শতাংশ বাড়ি ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব আগেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখনো তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ অষ্টম দিনের মতো শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মসূচি চলছে। এখন তাঁরা রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন।
এর মধ্যে আজ অর্থ বিভাগ বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) করার সিদ্ধান্ত দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিল।
এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা এতদিন মাসে এক হাজার টাকা করে বাড়িভাড়া পেয়ে আসছেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁদের বাড়িভাড়া ভাতা মাত্র ৫০০ টাকা বাড়ানোর বিষয়ে অর্থ বিভাগ সম্মতিপত্র দিয়েছিল। যদিও শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে সেটি কার্যকর করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বরং তারা শতাংশের হিসাবে বাড়িভাড়া দিতে অর্থ বিভাগে চিঠি দিয়েছিল। এতে চারটি ভাগ (৫, ১০, ১৫, ২০ শতাংশ) করে হিসাব করে দেখানো হয়েছিল, কত টাকা লাগবে। সেখান থেকে সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়িভাড়া বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছিল।