দিল্লি দূষণে নাস্তানাবুদ, স্কুলে হাইব্রিড ক্লাস
দিল্লিতে চলতি বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ বায়ুদূষণের পরিস্থিতির কারণে স্কুলগুলোতে হাইব্রিড শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাতাসের মান ‘সিভিয়ার প্লাস’ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (GRAP)-এর চতুর্থ ধাপ কার্যকর করেছে কর্তৃপক্ষ।
দিল্লি শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি, সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত ও বেসরকারি স্বীকৃত সব স্কুলে ক্লাস ১ থেকে ৯ এবং ক্লাস ১১-এর শিক্ষার্থীদের জন্য অবিলম্বে হাইব্রিড পদ্ধতিতে ক্লাস চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা চাইলে সরাসরি স্কুলে উপস্থিত হয়ে বা অনলাইনে ক্লাসে অংশ নিতে পারবে। তবে ক্লাস ১০ ও ১২-এর শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তের আওতার বাইরে থাকবে।
শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্কুলারে জানানো হয়েছে, অনলাইন ক্লাসে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ওপর নির্ভর করবে। একই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অভিভাবকদের বিষয়টি জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা তদারকির জন্য জেলা ও জোনাল শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিজ নিজ এলাকার স্কুল পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
স্কুলের পাশাপাশি সরকারি–বেসরকারি অফিসগুলোতেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ কর্মী অফিসে উপস্থিত থাকতে পারবেন, বাকিদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। এ ছাড়া নির্মাণ ও ভাঙচুরের কাজ বন্ধ, অপ্রয়োজনীয় ট্রাক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এবং BS-II পেট্রল ও BS-IV ডিজেল যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে হাসপাতাল, গণপরিবহন ও জরুরি পরিষেবাগুলো এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।