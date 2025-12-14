নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়–ট্রাম্প বিরোধ শেষ, ফেরত পাবে ৭৯০ মিলিয়ন ডলার

নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়–ট্রাম্প বিরোধ শেষ, ফেরত পাবে ৭৯০ মিলিয়ন ডলার
ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ও নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ অবশেষে সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, স্থগিতকৃত প্রায় ৭৯০ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল গবেষণা তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেবে ট্রাম্প প্রশাসন। এর বিনিময়ে নর্থওয়েস্টার্ন আগামী তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগকে ৭৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যৌথভাবে এই তথ্য নিশ্চিত করে।
বিরোধের পটভূমি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতি, ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণ ও ক্যাম্পাসে ইহুদিবিরোধী ঘটনা মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। গত এপ্রিল মাসে ফেডারেল অনুদান স্থগিত করে ট্রাম্প প্রশাসন। এই অভিযোগগুলোর তদন্তও শুরু করেছিল বিচার বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন জানান, ৭৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা কোনো ভুল স্বীকার নয়; বরং সমঝোতার অংশ হিসেবেই এই অর্থ প্রদান করা হবে।
সমঝোতার শর্ত
সমঝোতা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিশেষ বোর্ড কমিটি গঠন করতে হবে, যা চুক্তির বাস্তবায়ন তদারক করবে। এ ছাড়া প্রতি তিন মাসে ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে সম্মতিসংক্রান্ত প্রতিবেদন দিতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের একাডেমিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না—যেমন শিক্ষক নিয়োগ, ভর্তি ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ও গবেষণার বিষয়বস্তু।
স্থগিত তহবিল পুনর্বহাল
বিয়েনেন জানান, স্থগিত থাকা অর্থ ‘কয়েক দিনের মধ্যেই’ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছাতে শুরু করবে এবং এক মাসের মধ্যে পুরোপুরি পুনর্বহাল হবে। অ্যান্টিসেমিটিজম মোকাবিলা ও নীতি মেনে চলা ইহুদিবিরোধী ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেওয়া উদ্যোগগুলো—
– নতুন বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ
– অভিযোগ রিপোর্টিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
– ইহুদি শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা
তবে ক্যাম্পাসের ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থী ও কর্মীদের পরিচয়, সর্বনাম নির্বাচন বা স্ব-পরিচয় দেওয়ার ওপর কোনো নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।
ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান স্থগিত বা কমিয়ে তাদের নীতি নিজের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে চাপ দিচ্ছিল। সম্প্রতি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ও ২৫০ মিলিয়ন ডলার গবেষণা অনুদান ফিরে পেতে ৩০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দেয় এবং সমপরিমাণ অর্থ কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগে সম্মত হয়। তবে নর্থওয়েস্টার্ন জানায়, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া ট্রাম্প প্রশাসনের বিশেষ নীতি-সম্মত চুক্তিতে তারা সই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।