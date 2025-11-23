ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ছাত্রীদের হল ছাড়তে হবে কাল সকালে

ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ছাত্রীদের হল ছাড়তে হবে কাল সকালে
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে কয়েকবার ভূমিকম্পের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চার দিন ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই কারণে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের শিক্ষার্থীদের আগামীকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর ২০২৫) সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগ করতে হবে। আজ রোববার এ–সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধের কথা বলা হয়েছে।
এদিকে ভূমিকম্প–পরবর্তী উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ–সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভূমিকম্প–পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ জরুরি সভা করে। সভায় শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে কাল থেকে (২৪ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত শুধু অনলাইনে ক্লাস চলবে ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে যেসব বিভাগে মৌখিক পরীক্ষা চলছে, সেসব বিভাগ–সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের লিখিত সম্মতি সাপেক্ষে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এ সময়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উন্মুক্ত পাঠাগার বন্ধ থাকবে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সোমবার ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। শিক্ষার্থীদের ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগ করতে হবে। ইতিমধ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি'র মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হবে। কমিটি'র রিপোর্টসহ ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পুনরায় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে। এ সময়ে অফিস কার্যক্রম যথারীতি চালু থাকবে।
উল্লেখ্য, চলমান জকসু কার্যক্রমের বিষয়ে জকসু নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
এর আগে আজ সব ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল ভূমিকম্পের উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ‘আজকের সব ক্লাস–পরীক্ষা স্থগিত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে। শিক্ষার্থীদের পরিবহন বন্ধ থাকবে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বাস চালু থাকবে। জকসু নির্বাচনের কার্যক্রম পূর্বনির্ধারিতভাবেই চলবে। স্থগিতকৃত পরীক্ষাগুলোর নতুন সময়সূচি সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাসময়ে ঘোষণা করবে।’