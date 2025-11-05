উচ্চশিক্ষা

সরকারি খরচে টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সুযোগ

পড়াশোনা ডেস্ক
টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (টিটিআই), বিটাক-এ পিএলসি সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছেছবি: সংগৃহীত

সম্পূর্ণ সরকারি খরচে টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (টিটিআই), বিটাক-এ পিএলসি সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ১৩ নভেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। এটি বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) অধীন। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কোর্সের তথ্য

১. কোর্সের নাম: সার্টিফিকেট কোর্স ইন পিএলসি

২. কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস

৩. আসনসংখ্যা: ২৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে ন্যূনতম এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা ডিপ্লোমা ( ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল) পাস বা বিএসসি পাস।

২. বয়স ন্যূনতম হতে হবে ১৮ থেকে ৪৫ বছর।

৩. ডিপ্লোমা পাস বা বিএসসি পাস পরীক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা

১. দরিদ্র, নারী, উপজাতি ও প্রতিবন্ধীদের এই কোর্সে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট ও বৃত্তি প্রদান এবং চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হবে।

৩. এর আগে যাঁরা সেসিপ প্রকল্পের যেকোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

বিটাকে আবেদনে প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে ন্যূনতম এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা ডিপ্লোমা (ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল) পাস বা বিএসসি পাস
ছবি: সংগৃহীত

আবেদন করতে যা লাগবে

১. সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট ও এক কপি স্ট্যাম্প সাইজের সত্যায়িত ছবি।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি।

৩. জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মসনদের সত্যায়িত কপি (২০ বছরের অধিক বয়সের প্রশিক্ষণার্থীদের জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যক)।

৪. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ।

৫. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌরসভা কাউন্সিলর বা সিটি করপোরেশন কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত পারিবারিক আয়ের সনদ।

আবেদনের বিস্তারিত তারিখ

১. আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫।

২. ভর্তি পরীক্ষা তারিখ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫।

৩. নির্বাচনী পরীক্ষা ও ফলাফল: ১৭ নভেম্বর ২০২৫।

