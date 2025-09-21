কিউএস গ্লোবাল এমবিএ র্যাঙ্কিং ২০২৬: শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিজনেস স্কুলগুলো
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (কিউএস) বিশ্বের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা বিষয়ে র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। আগামী বছরের জন্য কিউএস গ্লোবাল এমবিএ র্যাঙ্কিং ২০২৬ প্রকাশ করেছে সম্প্রতি। এই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের বিজনেস স্কুলগুলো আবারও আধিপত্য দেখিয়েছে। শীর্ষ তিনে রয়েছে তিনটি এমবিএ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো হোয়ার্টন স্কুল (পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এবং এমআইটি স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট। এ র্যাঙ্কিং মূলত এমবিএ প্রোগ্রামের চাকরির সুযোগ, বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা, অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক, শিক্ষকতার মান এবং বৈচিত্র্যসহ বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।
শীর্ষ ১০ মার্কিন বিজনেস স্কুল—
১. হোয়ার্টন স্কুল, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
২. হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল
৩. এমআইটি স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট
৪. স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস
৫. শিকাগো বুথ স্কুল অব বিজনেস
৬. কেলগ স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়
৭. কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুল
৮. হাস স্কুল অব বিজনেস, ইউসি বার্কলে
৯. ইয়েল স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট
১০. নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্টার্ন স্কুল অব বিজনেস
র্যাঙ্কিংয়ে পরিবর্তনের বিশ্লেষণ
কিউএস–এর র্যাঙ্কিং মূলত গ্র্যাজুয়েটদের দ্রুত উচ্চ আয়ের চাকরি পাওয়া, টিউশন ফির বিপরীতে সঠিক মুনাফা অর্জন এবং শক্তিশালী অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের ওপর গুরুত্ব দেয়। তাই যেসব স্কুল ক্যারিয়ার সার্ভিস, করপোরেট পার্টনারশিপ এবং ইন্টার্নশিপের মতো ক্ষেত্রগুলোতে ভালো করেছে, তাদের র্যাঙ্ক স্থিতিশীল থেকেছে বা বেড়েছে।
শীর্ষে থাকা হোয়ার্টন, হার্ভার্ড, এমআইটি স্লোয়ান ও স্ট্যানফোর্ডের অবস্থানে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি গত বছর অর্থাৎ ২০২৫–এর সঙ্গে। তবে স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস এক ধাপ এগিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠেছে এবং কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুল কিছুটা পিছিয়ে সপ্তম স্থানে নেমে গেছে। ইয়েল স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়ে এবার সেরা দশে ঢুকে পড়েছে।