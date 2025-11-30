উচ্চশিক্ষা

কলেজ অধ্যক্ষদের জন্য যে জরুরি নির্দেশনা মাউশির

প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তথ্য চেয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাউশি। নির্ধারিত গুগল ফরমে https://forms.gle/VciPulhghb765ye57 পূরণ করে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সব সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের এ চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি অতীব জরুরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রভাষক পদের বিপরীতে সহকারী অধ্যাপক ইনসিটু হিসেবে থাকলে পদটিকে শূন্য দেখানো যাবে না। ২০১৮ বিধিতে জাতীয়করণকৃত কলেজগুলো এই চিঠির আওতায় নেই বলেও বলা হয়েছে।

