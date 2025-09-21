উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম, বিষয় ৪০টি

পড়াশোনা ডেস্ক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে ৪০টি বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষক ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. স্কুল অব এডুকেশন
স্কুল অব এডুকেশন এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ভর্তির বিষয়: দর্শন, বাংলা, গণিত, ইংরেজি, শিক্ষাবিজ্ঞান।
২. সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ভর্তির বিষয়: সমাজতত্ত্ব, ইংরেজি, দর্শন, বাংলা, ইসলাম অধ্যয়ন, ভূগোল ও পরিবেশ, আরবি, ইতিহাস ও অর্থনীতি।
৩. ওপেন স্কুল
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ভর্তির বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বাংলা, রসায়ন, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইসলাম অধ্যয়ন, অর্থায়ন ও ব্যাংকিং, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, বিপণন, ইসলামের ইতিহাস, ইতিহাস, উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অধ্যয়ন ও উদ্যানতত্ত্ব।
৪. স্কুল অব বিজনেস
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ভর্তির বিষয়: হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও অর্থায়ন।
৫. কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন স্কুল
পিএইচডি প্রোগ্রামের ভর্তির বিষয়: মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মাত্স্যবিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, পোলট্রিবিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল, উদ্যানতত্ত্ব, পশুপালন ও পরিবেশবিজ্ঞান।

আরও পড়ুন

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ইউজিসি পিএইচডি স্কলারশিপ, ৭৫টি বৃত্তি, মাসিক ভাতা ৪০০০০

৬. স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ভর্তির বিষয়: কম্পিউটারবিজ্ঞান, খাদ্যনিরাপত্তা, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ও ন্যাচারাল প্রোডাক্টস।

ভর্তির যোগ্যতা
১. স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা বাউবির এমফিল বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই সব পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বরসহ দ্বিতীয় বিভাগ (চতুর্থ বিষয়সহ) অথবা জিপিএ বা সিজিপিএ–৫.০০–এর মধ্যে ৩.৫০ ও ৪.০০–এর মধ্যে ৩.০০ পেতে হবে। স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের পাস নম্বর থাকতে হবে।
২. পিয়ার রিভিউড স্বীকৃত জার্নালে প্রার্থীর ন্যূনতম দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে গবেষক পিএইচডি প্রোগ্রামে সরাসরি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে এমফিল বা এমএস ডিগ্রিধারী প্রার্থীর ন্যূনতম একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে হবে।
৩. বিদেশি ডিগ্রি বা বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা তার শাখা থেকে অর্জিত ডিগ্রির ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে নিজ দায়িত্বে তাঁর পাস করা সনদ ও গ্রেডশিট এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমানের ক্ষেত্রে বোর্ড থেকে এবং গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্টগ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে সমতায়ন করে বাউবি পরিচালিত প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে।
৪. বাউবি বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একই প্রোগ্রামে নিবন্ধিত গবেষকেরা এমফিল বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

আরও পড়ুন

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে পাচ্ছেন উচ্চতর স্কেল

৫. বিদেশি প্রার্থীদের উক্ত যোগ্যতা ছাড়া আইইএলটিএস (একাডেমিক) স্কোর ন্যূনতম ৬ বা টোয়েফল আইবিটি স্কোর ৬০ থাকতে হবে। তবে মাতৃভাষা ইংরেজি হলে অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ইংরেজি মাধ্যমে বিদেশে সম্পন্ন করলে আইইএলটিএস বা টোয়েফল স্কোর প্রয়োজন নেই।

মাইগ্রেশনের মাধ্যমে এমফিল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা
অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল প্রোগ্রামের কোর্সওয়ার্কে ৭০ শতাংশ নম্বর পাওয়া গবেষকেরা মাইগ্রেশনের মাধ্যমে বাউবির পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। গবেষক কোর্সওয়ার্কের সত্যায়িত নম্বরপত্র, আগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র নির্ধারিত আবেদনপত্রের সঙ্গে যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট স্কুলের কার্যালয়ে জমা প্রদান করবেন।

দরকারি তথ্য
১. কোর্সওয়ার্কের সব ক্লাস সশরীর অনুষ্ঠিত হবে।
২. ভর্তি করা গবেষকদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার অনুমতি নিতে হবে।
৩. নির্ধারিত আবেদনপত্র অবশ্যই কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিতে হবে।
৪. এমফিল প্রোগ্রামের জন্য আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য দুই হাজার টাকা।

আরও পড়ুন

অক্সফোর্ড–কেমব্রিজ নেই সেরা তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৩২ বছরে প্রথম ঘটনা

তত্ত্বাবধায়কের যোগ্যতা
বাউবির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপক ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী সহযোগী অধ্যাপকেরা গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ আট গবেষকের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ও দুজন গবেষকের গবেষণার সহ–তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউশনের ফ্যাকাল্টি সদস্যরা বাউবির সহ–তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সহ–তত্ত্বাবধায়কের সিভি আবেদনপত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
১. আবেদনের শেষ সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৫।
২. গবেষণা সমন্বয় কমিটির আবেদন যাচাই–বাছাই: ৬ থেকে ১০ নভেম্বর ২০২৫।
৩. গবেষকদের মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির জন্য সুপারিশ প্রদান: ১১ থেকে ১৬ নভেম্বর ২০২৫।
৪. সেন্ট্রাল রিসার্চ কমিটির ভর্তির জন্য গবেষক মনোনয়ন: ১৭ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫।
৫. ভর্তি শুরু হবে: ১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
৬. ক্লাস শুরু হবে: ১ জানুয়ারি ২০২৬ (বিশেষ পরিস্থিতিতে সময়সীমা পরিবর্তন হতে পারে)।
৮. আবেদনপত্রের লিংক
#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

আরও পড়ুন

জাপানে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ, ১-৪ বছর পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
উচ্চশিক্ষা থেকে আরও পড়ুন