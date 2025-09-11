শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ইউজিসি পিএইচডি স্কলারশিপ, ৭৫টি বৃত্তি, মাসিক ভাতা ৪০০০০
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি স্কলারশিপ প্রদান করবে। এ জন্য দেশের সব পাবলিক, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, এমপিও কলেজের শিক্ষক এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের থেকে ‘ইউজিসি পিএইচডি স্কলারশিপ-২০২৫-২০২৬’ নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে ইউজিসি।
পিএইচডি স্কলারশিপের সংখ্যা—
পিএইচডি স্কলারশিপের মোট সংখ্যা ৭৫টি। এর মধ্যে ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ১৫টি সরকারি শিক্ষক, ৫টি এমপিও কলেজশিক্ষক এবং ৫টি মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ থাকবে।
আবেদনকারীর অবস্থা—
১. আবেদনকারীদের অবশ্যই একজন পূর্ণকালীন গবেষক হতে হবে।
২. খণ্ডকালীন গবেষক হলে হবে না।
৩. ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য সব প্রার্থীকে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন পিএইচডি প্রোগ্রামে নথিভুক্ত থাকতে হবে।
গবেষণা আবেদনপ্রক্রিয়া—
আবেদনপত্রের সঙ্গে একটি গবেষণা প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ জমা দিতে হবে। সারসংক্ষেপে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে: বিষয়ের যথার্থতা, উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা এবং গুরুত্ব, গবেষণাপদ্ধতি, জাতীয় স্বার্থে অবদান, গবেষণার জন্য যুক্তিসংগত কারণ।
মাসিক ভাতা—
ইউজিসি পিএইচডি স্কলারশিপে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে ৪০,০০০ টাকা। যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ মাসের জন্য ভাতা দেওয়া হবে।
দরকারি তথ্য—
১. পিএইচডি ফেলোশিপ আবেদন ফরম, তথ্য ছক, বিজ্ঞপ্তি ও নীতিমালা পাওয়া যাবে ইউজিসির ওয়েবসাইটে। কমিশনের নির্দিষ্ট ছকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের হার্ড কপি এবং সফট কপি ই-মেইলে জমা দিতে হবে।
২. আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত অফিসে জমা দিতে হবে।
৩. নির্ধারিত আবেদনপত্র ও নির্দেশিকা ইউজিসির ওয়েবসাইট থেকে ‘স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ’ শিরোনামের পরিষেবা বাক্সের অধীনে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
৪. প্রার্থীদের নির্বাচন একটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে করা হয় এবং তারপর একটি কমিটির সামনে সম্ভাব্য সাক্ষাৎকার বা উপস্থাপনা করা হয়। অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল করা হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
সম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৫।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ঠিকানা—
পরিচালক, গবেষণা অনুদান এবং পুরস্কার বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট