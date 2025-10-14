উচ্চশিক্ষা

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান হাসনাতের

নিজস্ব প্রতিবেদক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবস্থান। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকাছবি: শুভ্র কান্তি দাশ

তিন দফা দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

আন্দোলনকারীদের তিনটি দাবি হলো—মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম তিন হাজার টাকা) বাড়িভাড়া, শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য চিকিৎসাভাতা দেড় হাজার টাকা করা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করা। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এই তিন দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক পোস্টে এ আহ্বান জানান তিনি।

পোস্টে হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, ‘দেশ গড়ার কারিগর আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের দাবি মেনে নিন।’

এর আগে গত রোববার (১২ অক্টোবর) শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়েছিলেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

তৃতীয় দিনের মতো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা বলছেন, তাঁরা শিক্ষা উপদেষ্টার ‘আলোচনার প্রস্তাব’ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে তাঁরা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর অনুরোধে আজ বিকাল চারটা পর্যন্ত সচিবালয় অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচি পিছিয়েছেন। তাঁরা বিকেল চারটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে তাঁরা সচিবালয় অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচি করবেন।

শিক্ষকনেতারা বলেন, আজ সকালে শিক্ষা উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে তাঁরা আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। সচিবালয় অভিমুখে আজ লংমার্চ করার বিষয়ে অনড় আছেন।

