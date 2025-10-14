বিনা মূল্যে কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কোর্স, আবেদন এসএসসি পাসে

বিনা মূল্যে কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কোর্স, আবেদন এসএসসি পাসে
ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কেয়ারগিভিং কোর্স (লেভেল-২) বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণের গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের (NHRDF) অর্থায়নে কেয়ারগিভিং কোর্সটি করানো হবে।
প্রশিক্ষণের সময়
কেয়ারগিভিং কোর্স লেভেল-২ প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে ৩ মাস।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে এসএসসি।
প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ
১. কৃতকার্য প্রশিক্ষণার্থীদের সরকারি সনদ প্রদান করা হবে,
২. প্রশিক্ষণ শেষে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির সুযোগ রয়েছে,
৩. দরিদ্র, অনুগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের সময়
ভর্তির আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫।
ক্লাস শুরুর তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫।
আবেদনের ঠিকানা
ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি।
৭২৯/এ, রোড-৯, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.bracjpgsph.org