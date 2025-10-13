এক্সিলেন্স আইফেল স্কলারশিপে ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, আবেদন দুই ধাপে
উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপে পড়াশোনা করার স্বপ্ন এখন আরও সহজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য। ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ফ্রান্স এক্সিলেন্স আইফেল স্কলারশিপ ২০২৬। এই ফরাসি সরকারি বৃত্তি প্রোগ্রামটি সারা বিশ্বের সেরা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে ফ্রান্সে পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়।
আবেদনপ্রক্রিয়া দুই ধাপে
বৃত্তির সময়কাল—
মাস্টার্স (M1): সর্বোচ্চ ২৪ মাস
মাস্টার্স (M2): সর্বোচ্চ ১২ মাস
পিএইচডি: সর্বোচ্চ ৩৬ মাস
আবেদনের যোগ্যতা—
–আবেদনকারীকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে।
–পূর্বে যাঁরা আইফেল স্কলারশিপ পেয়েছেন, তাঁরা পুনরায় আবেদন করতে পারবেন না।
–আবেদন ফরাসি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করতে হবে।
–বর্তমানে ফ্রান্সে মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।
–পিএইচডি পর্যায়ে ফ্রান্সের বাইরে থাকা আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
–বয়সসীমা: মাস্টার্সের জন্য সর্বোচ্চ ২৯ বছর এবং পিএইচডির জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
সুবিধাসমূহ—
–মাসিক ভাতা: মাস্টার্সের জন্য€১ হাজার ২০০ ইউরো এবং পিএইচডির জন্য€২ হাজার ১০০ ইউরো।
–আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের ব্যয় (সবচেয়ে সাশ্রয়ী শ্রেণিতে)।
–ফ্রান্সে স্থানীয় পরিবহনের (ডোমেস্টিক ট্রাভেল) সহায়তা।
–আবাসন–সুবিধায় সহায়তা।
–স্বাস্থ্যবিমা।
–সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ।
–ফ্রান্সে পড়াশোনার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
*এই বৃত্তিতে টিউশন ফি অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে অন্যান্য ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
আবেদনপ্রক্রিয়া—
ধাপ ১:
প্রথমে আবেদনকারীকে নিজের দেশে অবস্থিত Campus France অফিস অথবা ফরাসি দূতাবাসের কো-অপারেশন ও কালচারাল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা সম্পর্কে জানতে হবে। পাশাপাশি পছন্দের ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেছে নিতে হবে।
ধাপ ২:
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আবেদন গ্রহণ করে সমর্থন জানাবে। এরপর প্রতিষ্ঠানটি অনলাইনে Campus France–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন জমা দেবে। শিক্ষার্থী সরাসরি বা ফ্রান্সের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের শেষ তারিখ
৮ জানুয়ারি ২০২৬