গুগলে ইন্টার্নশিপ, ১২ সপ্তাহে আছে আর্থিক সুবিধা
যুক্তরাষ্ট্রে গুগল সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট ইন্টার্নশিপ ২০২৬–এ আবেদন শুরু হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা কোনো কারিগরি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা হাতে–কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। এ সময়ে তাঁরা ক্লায়েন্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করে বিভিন্ন নিরাপত্তা–সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানেও যুক্ত হবেন।
গুগল সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট ইন্টার্নশিপটি পূর্ণকালীন ও ১২ সপ্তাহের। গুগলের ইন্টার্নশিপে সাইবার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সরাসরি দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া গুগলের বৈচিত্র্যময় দলে কাজ করার অভিজ্ঞতাও হবে বড় একটি সুযোগ।
যোগ্যতার মানদণ্ড
–কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইনফরমেশন সিকিউরিটি বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত হতে হবে।
–পেশাদার সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
–যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে কোনো ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি থাকলে তা অগ্রাধিকারযোগ্য যোগ্যতা হিসেবে মূল্যায়িত হবে।
–বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সময়ের বাইরে পূর্ণকালীন ১২ সপ্তাহ ইন্টার্নশিপে অংশ নিতে সক্ষম হতে হবে।
–পড়াশোনার শেষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে থাকতে হবে বা ইন্টার্নশিপ শেষে আবার ডিগ্রিতে ফিরতে হবে।
–এসওসি অ্যানালাইসিস, ম্যালওয়্যার রিসার্চ, থ্রেট হান্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
–উইন্ডোজ, লিনাক্স ও ওএস এক্সসহ বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে দক্ষ হতে হবে।
সুবিধাসমূহ
–গুগল প্রদত্ত বেতনসহ ইন্টার্নশিপ।
–যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
–বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে হাতে–কলমে শেখার সুযোগ।
–বৈচিত্র্যময় দল, ক্লায়েন্ট ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ।
–ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য কার্যকর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ।
–বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
আবশ্যক কাগজপত্র
–জীবনবৃত্তান্ত (CV/Resume)
–একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদন করতে ‘Apply Now’ বাটনে ক্লিক করে অ্যাকাউন্ট তৈরি ও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আবেদন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন করার আগে অবশ্যই যোগ্যতার শর্তগুলো ভালোভাবে যাচাই করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
৩১ অক্টোবর ২০২৫।
*বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে ভিজিট করুন।