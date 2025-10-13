পর্তুগাল বিশ্ব যুব ফোরাম, আইইএলটিএস ছাড়াই আবেদন

উচ্চশিক্ষা

২০২৬ সালে পর্তুগালের পোর্তোতে বিশ্ব যুব ফোরামের আসর বসবে। বিশ্বের প্রায় ২৫০ যুবনেতা আবেদনকারী অংশ নেবেন এ ফোরামেছবি: সংগৃহীত

আজকের সারা বিশ্বের যুবকেরাই সামনের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবেন। ২০২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পর্তুগালের পোর্তোতে বিশ্ব যুব ফোরামের আসর বসবে। সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ২৫০ যুবনেতা আবেদনকারী অংশ নেবেন এই ফোরামে। পর্তুগালের বিশ্ব যুব ফোরাম (ডব্লিওওয়াইএফ) সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গভীর আলোচনা, ব্যবহারিক বিষয়গুলোর বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রচারের জন্য বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থী, যুবনেতা, আইনজীবী ও তরুণ নেতা–কর্মীদের আমন্ত্রণ জানায় এই আয়োজনে। বিশ্ব যুব ফোরামটি সেন্টার ফর ডিপ্লোমেটিক অ্যাডভান্সমেন্ট দ্বারা আয়োজিত হয়। আপনি বাংলাদেশি যুবক হলে আবেদন করতে পারেন। আইইএলটিএসের প্রয়োজন নেই।

একনজরে পর্তুগালে বিশ্ব যুব ফোরাম–২০২৬

- আয়োজক দেশ: পর্তুগাল
- ফোরামের তারিখ: ১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
- ফোরামের অবস্থান: পোর্তো
- সুবিধা: সম্পূর্ণ অর্থায়নে

আসনসংখ্যা

বিশ্ব যুব ফোরামে মোট ২৫০টি আসন রয়েছে। এগুলো চারটি ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। সম্পূর্ণ অর্থায়নে আসন থাকবে ৫০টি, আংশিক অর্থায়নে আসন থাকবে ১০০টি আর কেবল ফোরামে প্রবেশাধিকারে আসন থাকবে ১০০টি।

সুযোগ–সুবিধা

বিভাগ অনুসারে সুযোগ–সুবিধাগুলো ভাগ করা হয়েছে।
১. সম্পূর্ণ অর্থায়নে: আবেদনকারীরা বিমানের ভাড়া, থাকার ব্যবস্থা, সম্মেলনে প্রবেশাধিকার ও পণ্যদ্রব্য পাবেন।
২. আংশিক অর্থায়নে: আবেদনকারীরা থাকার ব্যবস্থা, সম্মেলনে প্রবেশাধিকার ও পণ্যদ্রব্য পাবেন।
৩. নিজ অর্থায়নে আবেদনকারী: যাঁরা বৃত্তি পেতে অক্ষম, তাঁরা নিজ অর্থায়নে বিভাগের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁদের সব খরচ নিজেকে বহন করতে হবে।

প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য

-যুব ও নাগরিক কর্মকাণ্ড প্রচার করুন
- সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন
-সামাজিক উদ্ভাবন লালন করুন
-বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা গড়ে তুলুন
-টেকসই কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করুন

ছবি: সংগৃহীত

প্রোগ্রাম থিম

-টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs)
-যুব উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবন
-ডিজিটাল রূপান্তর ও ভবিষ্যতের প্রযুক্তি
-জলবায়ু কর্মকাণ্ড ও পরিবেশগত তত্ত্বাবধান
-বিশ্বব্যাপী নাগরিকত্ব ও আন্তসাংস্কৃতিক সংলাপ
-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও নীতি
-ছোটবেলা থেকেই ব্লক চেইন শিক্ষা

যোগ্যতার মানদণ্ড

-বিশ্বের সব দেশের যুব আবেদনকারীরা আবেদন করতে পারবেন।
-ফোরামটি যেকোনো শিক্ষাক্ষেত্র ও পটভূমির যে কারও জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
-উৎসাহী বিশ্বনেতারা, যাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী, তাঁরা আবেদন করবেন।
-বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
-স্বেচ্ছাসেবা, সমাজসেবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি বা শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর আগ্রহ থাকতে হবে।
-নেতৃত্বের সম্ভাবনা ও বিভিন্ন পরিবেশে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে হবে।

ছবি: সংগৃহীত

কীভাবে আবেদন করবেন

আগ্রহী আবেদনকারীদের একটি অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তির জন্য সব বিবরণ পূরণ করুন এবং একটি ব্যক্তিগত বিবৃতি লিখুন। আবেদনের সময় (বৃত্তি আসনের জন্য) বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

  • আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫

  • আবেদন করতে ওয়েবসাইট: https://thecda.co

