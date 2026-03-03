নকলের দায়ে ১৭৯ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

নকলের দায়ে ১৭৯ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের অনার্স প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় নকল করার দায়ে ১৭৯ জন পরীক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বিভিন্ন কলেজ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কক্ষ পরিদর্শক এবং প্রধান পরীক্ষকদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারায় এই শাস্তি আরোপ করা হয়।
* বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা দেখুন এখানে