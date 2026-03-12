ইউনেস্কোর দুই বৈশ্বিক শিক্ষা উদ্যোগে যুক্ত হলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
ব্রিটিশ কাউন্সিলকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শিক্ষা উদ্যোগের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। উদ্যোগ দুটি হলো গ্লোবাল এডুকেশন কোয়ালিশন এবং ইন্টারন্যাশনাল টাস্কফোর্স অন টিচার্স ফর এডুকেশন ২০৩০।
এই সদস্যপদ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা খাতে সংস্কার, সমতা ও উদ্ভাবনের প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের অঙ্গীকারকে আরও সুসংহত করেছে। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা (ইংরেজি ভাষা শিক্ষা) নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতিনির্ধারণ ও অংশীদারত্বে তাদের ভূমিকা আরও জোরালো হবে। এই জোটের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশ কাউন্সিল নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জোটের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে, যাতে দেশগুলো একটি সহনশীল ও ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।
বর্তমানে এই জোটে সরকার, বহুপক্ষীয় সংস্থা, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি খাতসহ ২০০-এর বেশি অংশীদার রয়েছে।
কোভিড-১৯ মহামারিতে শিক্ষা খাত যে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, তা মোকাবিলার লক্ষ্যে ২০২০ সালে গ্লোবাল এডুকেশন কোয়ালিশন চালু করে ইউনেস্কো। মহামারির পর জোটটির অগ্রাধিকার বদলেছে। এখন তারা কাজ করছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৪ অর্জনে। এর লক্ষ্য—সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শেখার সুযোগ তৈরি করা।
এ ছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিল যুক্ত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল টাস্কফোর্স অন টিচার্স ফর এডুকেশন ২০৩০-উদ্যোগের সঙ্গে। এই জোট বিশ্বজুড়ে শিক্ষকসংকট মোকাবিলা ও শিক্ষকদের মর্যাদা ও তাঁদের দেওয়া সহায়তা বাড়াতে কাজ করে। টাস্কফোর্স অন টিচার্স ফর এডুকেশন ২০৩০ অথবা টিচার্স টাস্কফোর্স একটি স্বাধীন বৈশ্বিক জোট। জোটটি শিক্ষা খাতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করা দেশগুলোকে নানভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে।
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, ‘শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে শিক্ষার গুণগত মান ও সমতা নিশ্চিত করা এখনো জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়। ইউনেস্কোর বৈশ্বিক শিক্ষা উদ্যোগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সদস্যপদ আমাদের স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও তরুণদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী শেখার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।’
শিক্ষা খাতে কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে অংশীদারত্বে কাজ করে ব্রিটিশ কাউন্সিল। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগগুলো গবেষণাভিত্তিক ও স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় পরিকল্পিত হওয়ায় তাদের সমাধান টেকসই ও ফলপ্রসূ হয়। এই দুই বৈশ্বিক জোটে যুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রমাণভিত্তিক কর্মসূচি, পারস্পরিক শেখার নেটওয়ার্ক এবং নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে এ সহায়তা দেওয়া ফলপ্রসূ হবে।