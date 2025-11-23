ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলবে ক্লাস ও পরীক্ষা

ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলবে ক্লাস ও পরীক্ষা
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে কয়েকবার ভূমিকম্পের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক দিন ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রেখেছে। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি চলবে। আবাসিক হলও খোলা থাকবে।
আজ রোববার (২৩ নভেম্বর ২০২৫) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সমূহ খোলা থাকবে ও ক্লাস-পরীক্ষা যথারীতি চলবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীবের সভাপতিত্বে সভায় সহউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, সহউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টর অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান, ছাত্র-উপদেষ্টা মো. আমিরুল ইসলাম, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন মজুমদার এবং হল প্রাধ্যক্ষ, রাকসু ও হল ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। সভায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক ভবন ও আবাসিক হলগুলো সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্যে সীমিত সময়ের জন্য হলসমূহ খালি করা ও অনলাইনে ক্লাস চালু রাখা প্রসঙ্গে প্রশাসনের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ে রাকসু ও হল ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ জানান যে, শিক্ষার্থীরা সেশনজট এড়াতে চায়, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পক্ষে নয়। সে প্রেক্ষিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ক্লাস-পরীক্ষা নিরবচ্ছিন্ন রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। হল খোলা ও ক্লাস-পরীক্ষা চালু রেখে সরেজমিনে অ্যাকাডেমিক ভবন ও হলসমূহ পরিদর্শন এবং ঝুঁকি নিরূপণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কেও তারা আশ্বাস দেন। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পর্যায়ক্রমে প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য ভবনসমূহেও সংশ্লিষ্ট কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করবে। এমতাবস্থায়, রাবির আবাসিক হলসমূহ খোলা থাকবে ও ক্লাস-পরীক্ষা যথারীতি চলবে।