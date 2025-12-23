গণিতে দক্ষ শিক্ষার্থীরা কোন দেশের, সেরা ১০–এ এশিয়ার ৬টি

গণিতে দক্ষ শিক্ষার্থীরা কোন দেশের, সেরা ১০–এ এশিয়ার ৬টি
শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বিষয়ের মধ্যে গণিত অন্যতম। বিশ্বে এখন প্রযুক্তি আর ডেটানির্ভর অর্থনীতির মূল ভিত্তি গণিত। উদ্ভাবন-উৎপাদনশীলতায় টিকে থাকতে গণিতের দক্ষতা জরুরি। আজ আমরা দেখে নেব বিশ্বের কোন দেশের শিক্ষার্থীরা গণিতে সবচেয়ে বেশি দক্ষ। ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের ওপর চালানো আন্তর্জাতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশকে পেছনে ফেলে গণিতের দক্ষতায় এশিয়ার দেশের শিক্ষার্থীরা অনেকটাই এগিয়ে।
‘প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ২০২২’ (পিসা) নামের জরিপটি চালিয়েছে ‘অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ (ওইসিডি)। জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত গণিতের জ্ঞান বাস্তব জীবনে কতটা কাজে লাগাতে পারছে। সাধারণত এ স্কোরের মান ৪০০ থেকে ৬০০-এর মধ্যে থাকে। ওইসিডির গড় স্কোর যেখানে ৪৭২, সেখানে শীর্ষ দেশগুলোর স্কোর এর চেয়ে বেশি।
শীর্ষ ১০ দেশ ও তাদের স্কোর—
১. সিঙ্গাপুর (৫৭৫)
২. মাকাও (৫৫২)
৩. তাইওয়ান (৫৪৭)
৪. হংকং (৫৪০)
৫. জাপান (৫৩৬)
৬. দক্ষিণ কোরিয়া (৫২৭)
৭. এস্তোনিয়া (৫১০)
৮. সুইজারল্যান্ড (৫০৮)
৯. কানাডা (৪৯৭)
১০. নেদারল্যান্ডস (৪৯৩)।
উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে কানাডা নবম স্থানে আছে। এশিয়া ও ইউরোপের বাইরে কানাডাই একমাত্র দেশ হিসেবে সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অনেক নিচে। দেশটির শিক্ষার্থীদের গণিতের গড় স্কোর ৪৬৫, যা ওইসিডির গড় স্কোরের (৪৭২) চেয়েও কম।
আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার কোনো দেশ এই তালিকার ওপরের দিকে নেই। এ তালিকায় অঞ্চলভেদে শিক্ষার মানের বিশাল ব্যবধানের কথা ধরা পড়ছে। তথ্যসূত্র: ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট