বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস করতে চায় ইস্ট অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 

শিক্ষাঙ্গন
বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস করতে চায় ইস্ট অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্যোগে বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস খুলতে চায় যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়া। যৌথ বা দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রামও চালু করতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়টি। এর অংশ হিসেবে ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়া, এমএইচ গ্লোবাল গ্রুপ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গত মঙ্গলবার ইউজিসি ভবনে এই বৈঠক হয়।
ইউজিসি চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসান, ইউজিসি সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মাসুমা হাবিব ও ইউজিসির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক জেসমিন পারভীন। ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়ার সহ–উপাচার্য অধ্যাপক স্টিভেন ম্যাকগুইর, হেড অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট সাইয়েদ নুহ, বিজ্ঞান অনুষদের সহযোগী ডিন (ভর্তি) অধ্যাপক স্টিফেন লেকক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সহযোগী ডিন (ইন্টারন্যাশনালাইজেশন) লুসিল কার্টিস, এমএইচ গ্লোবাল গ্রুপের প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিল আপটন, চিফ অপারেটিং অফিসার বেঞ্জামিন বিলভারস্টোন ও চিফ কমার্শিয়াল অফিসার জাহিরুল ইসলাম।
বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়ার শাখা ক্যাম্পাস স্থাপন এবং সেনাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) সঙ্গে দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে।
ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়া ও এমএইচ গ্লোবালের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে সহযোগিতা ও বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ এ ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করার বিষয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের আশ্বস্ত করেন।
বিইউপি ও এমআইএসটির সঙ্গে যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসান। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ সফল হলে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন।
অধ্যাপক স্টিভেন ম্যাকগুইর বলেন, বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়ার শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের সম্ভাব্যতা ও শিগগিরই যৌথ বা দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর বিষয়ে খুবই আশাবাদী তিনি।