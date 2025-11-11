আমেরিকার সেরা ১০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো
শিক্ষার্থী ও পরিবারগুলোকে সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য ওয়ালেটহাব একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। ওয়ালেটহাব সম্প্রতি ৭০০টির বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে। শিক্ষার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া, টিউশন খরচ, ক্যারিয়ার ফলাফল ও ক্যাম্পাস অভিজ্ঞতা—এই ৩০টি মূল সূচকে মূল্যায়ন করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে র্যাংক করা হয়েছে।
ওয়ালেটহাব বিশ্লেষক চিপ লুপো বলেন, ‘আমেরিকার শীর্ষ কলেজগুলো সাধারণত ছোট ক্লাসের ব্যবস্থা রাখে, যেখানে প্রতি ৭ থেকে ৯ শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকেন। আর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু উচ্চশিক্ষার মানেই নয়, সামগ্রিকভাবে বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও স্বীকৃত।’
যুক্তরাষ্ট্রের সেরা পাঁচ কলেজ
১️. সোয়ার্থমোর কলেজ (Swarthmore College)—শিক্ষার্থী বাছাই, শিক্ষক সম্পদ ও শিক্ষাগত ফলাফলের দিক থেকে শীর্ষে। কঠোরতা ও সমাজসেবামুখী শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ।
২.️⃣অ্যামহার্স্ট কলেজ (Amherst College)—ছোট ক্লাস ও ব্যক্তিগত শিক্ষার পরিবেশের জন্য পরিচিত। স্নাতকেরা গড়ে উচ্চ বেতনের চাকরি পান।
৩️. পোমোনা কলেজ (Pomona College)—অধ্যাপকের মান, গবেষণার সুযোগ ও ক্যাম্পাস অভিজ্ঞতায় দেশের শীর্ষে।
৪️. হার্ভি মাড কলেজ (Harvey Mudd College)—কলেজগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্নাতকোত্তর আয়ের রেকর্ডধারী। শক্তিশালী স্টেম (STEM) কারিকুলামের পাশাপাশি মানবিক শিক্ষা প্রদান করে।
৫️. ওয়েলেসলি কলেজ (Wellesley College)—যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শীর্ষ নারী কলেজ। নিরাপদ ক্যাম্পাস ও পরামর্শ ব্যবস্থার জন্য খ্যাত।
যুক্তরাষ্ট্রের সেরা পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়
১️. প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় (Princeton University)—শিক্ষার মান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ও ব্যক্তিগত শিক্ষার অভিজ্ঞতায় যুক্তরাষ্ট্রে সেরা।
২️. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Harvard University)—কঠোর ভর্তিপ্রক্রিয়া, বিশ্বমানের শিক্ষক ও গবেষণা সুযোগের জন্য বিখ্যাত।
৩️. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (Yale University)—একাডেমিক উৎকর্ষ, প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস জীবন ও শক্তিশালী অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সমন্বয়।
৪️. ডার্টমাউথ কলেজ (Dartmouth College)—ছোট ক্লাস, শিক্ষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ক্যাম্পাস জীবন।
৫️. ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT)—উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও গবেষণার জন্য বিখ্যাত।
ওয়ালেটহাবের মতে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোই যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড নির্ধারণ করছে। ব্যক্তিগত শিক্ষণ, গবেষণা ও পেশাগত প্রস্তুতি একত্রে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পথে এগিয়ে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো।