জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিসেফের ‘জেনইউ’ প্রোগ্রাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিসেফের ‘জেনইউ’ প্রোগ্রাম
বিশ্বের ১৮০ কোটি পিছিয়ে পড়া তরুণ–তরুণীকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে ইউনিসেফের জেনারেশন আনলিমিটেড (জেনইউ) প্রোগ্রাম। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে কাজ শুরু করা জেনইউ বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী ১ কোটি ৭০ লাখ তরুণ–তরুণীকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার মতো যোগ্য করে গড়ে তোলা। এবার এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
গতকাল বুধবার সংস্থাটির সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি ভবনের সম্মেলনকক্ষে ‘স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ টু স্ট্রেংদেন লার্নিং টু আর্নিং’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেনারেশন আনলিমিটেড–ওয়াইপিএ সেক্রেটারিয়েটের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার উর্মিলা সরকার।
সভায় এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দেশজুড়ে রয়েছে। এটি দেশের উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। যাঁদের বেশির ভাগই অনগ্রসর গোষ্ঠীর। তাই তাঁদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে। অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের বাজারে প্রতিযোগিতায় ‘টিকে থাকা’ ও ‘উদ্যোক্তা হওয়ার মতো যোগ্য করে’ গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুরোনো শিক্ষাক্রম সংস্কারের পাশাপাশি স্নাতকে (সম্মান) আইসিটি ও ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই মধ্যে সরকারের এটুআই প্রোগ্রাম ও ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ জানিয়ে জেনারেশন আনলিমিটেড–ওয়াইপিএ সেক্রেটারিয়েটের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার উর্মিলা সরকার বলেন, জাতিসংঘ ও ইউনিসেফ, বিশেষ করে ওয়াইপিএ থেকে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরিতে সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য মো. লুৎফর রহমান ও অধ্যাপক মো. নূরুল ইসলাম, ইউনিসেফের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ম্যামি কিউয়ো ও ফাহমিদা শবনম, এডুকেশন ম্যানেজার ইকবাল হোসেন ও এডুকেশন অফিসার মোস্তফা কামাল।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে দেশের লাখো তরুণ–তরুণীকে আধুনিক দক্ষতা ও কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত হচ্ছে।