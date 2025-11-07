আসিয়ানের শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো, মালয়েশিয়ার কতটি
আসিয়ান অঞ্চলের শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে মালয়েশিয়ার সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়। ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংস ২০২৬’-এ এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।
সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (এনইউএস) ও নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (এনটিইউ) যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে। এরপরই রয়েছে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি পেট্রোনাস (ইউটিপি) ও ইউনিভার্সিটি মালায়া (ইউএম), যেগুলো বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ে ২০১–২৫০ ব্যান্ডে অবস্থান করছে।
ইউটিপি আগের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর ইউএম গত বছরের ২৫১–৩০০ ব্যান্ড থেকে উঠে এসেছে ২০১–২৫০ ব্যান্ডে।
টাইমস হায়ার এডুকেশনের প্রধান গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা ফিল ব্যাটি বলেন, ‘এশিয়া এখন বিশ্ব একাডেমিক অঙ্গনে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করছে এবং আসিয়ান বিশেষভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া একাধিক নতুন রেকর্ড গড়েছে, যা তার শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নতির প্রতিফলন।’
অন্যদিকে সানওয়ে ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়া (ইউকেএম) ৩০১–৩৫০ ব্যান্ড স্কোরে রয়েছে। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি সায়েন্স মালয়েশিয়া (ইউএসএম), ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়া (ইউটিএম) এবং ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া (ইউইউএম)—এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ৪০১–৫০০ ব্যান্ডে অবস্থান করছে।
ইউনিভার্সিটি ব্রুনেই দারুসসালাম (৩৫১–৪০০) এবার প্রথমবারের মতো আসিয়ানের শীর্ষ ১০ তালিকায় স্থান পেয়েছে।
টাইমস হায়ার এডুকেশন জানিয়েছে, মালয়েশিয়ার চারটি বিশ্ববিদ্যালয়—ইউএম, সানওয়ে, ইউকেএম এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (এমএসইউ) নিজেদের ইতিহাসের সেরা অবস্থানে রয়েছে।
ইউএম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সূচকে ৩৭ ধাপ অগ্রগতি অর্জন করে ১০৭তম স্থান অর্জন করেছে। পাশাপাশি শিক্ষণ, গবেষণা পরিবেশ, গবেষণার মান ও শিল্প খাতে পারফরম্যান্সেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে।
সানওয়ে ইউনিভার্সিটি এক ধাপ উন্নতি করে ৩০১–৩৫০ ব্যান্ড স্কোরে পৌঁছেছে এবং গবেষণার মান সূচকে ১১১তম স্থানে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায়ও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।
অন্যদিকে এমএসইউ প্রথমবারের মতো শীর্ষ ৮০০–এর মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান অর্জন করেছে।
বর্তমানে মালয়েশিয়ার মোট ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় টাইমস হায়ার এডুকেশন–এর বৈশ্বিক তালিকায় রয়েছে, যা ইন্দোনেশিয়ার পর আসিয়ান অঞ্চলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
বিশ্বব্যাপী তালিকায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় টানা দশমবারের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) এবং যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ও কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি। তথ্যসূত্র: দ্য স্টার ডটকম