ভবিষ্যতের নেতাদের বিকাশের প্রশিক্ষণ, নেই কোর্স ফি
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) গতিশীল, ইতিবাচক, কার্যকর, সংস্কারমূলক, এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিন সপ্তাহ মেয়াদি ‘নেতৃত্বের উত্থান: ভবিষ্যতের নেতাদের বিকাশ’ শীর্ষক বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে সিসিপ প্রকল্পের আওতায় বিআইজিএম উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স।
কোর্সবিষয়ক তথ্য
১. মোট ৩০টি আসন।
২. বেসরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন।
৩. নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪. সেশন: শনিবার হতে বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
৫. যাতায়াত ভাতা: প্রতিদিন ৬০০ টাকা, দুপুরের খাবার ও চা-চক্রের ব্যবস্থা।
৬. প্রশিক্ষণার্থীকে বা তাঁর প্রতিষ্ঠানকে কোনো কোর্স ফি দিতে হবে না।
আবেদনকারীর যোগ্যতা
১. ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।
২. বয়সসীমা ৩০ থেকে ৫২ বছর পর্যন্ত।
৩. চাকরিতে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
আবেদনের নিয়ম
১. প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণক্রমে আবেদন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণে যোগদানের আগে এ–সংক্রান্ত অনুমতিপত্র দাখিল করতে হবে।
২. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, স্নাতকোত্তর সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে।
৩. বিআইজিএমের ওয়েবসাইট নিউ আপডেট অপশনে গিয়ে Rise to Lead: Developing Future Leaders কোর্সের আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। পূরণ করা ফরম উল্লেখিত সংযুক্তিসহ স্ক্যান করে [email protected]এই ই-মেইলে পাঠিয়ে দিতে হবে।
৪. বিআইজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়েও আবেদন করা যাবে।
আবেদনের বিস্তারিত
১. বেসরকারি কর্মকর্তাদের আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ অক্টোবর ২০২৫।
২. কোর্স শুরুর তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০২৫।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট।