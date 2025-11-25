দেশের ৭০৮ সরকারি কলেজকে চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করে প্রজ্ঞাপন, ‘এ’-তে ৮১টি
সরকারি কলেজগুলোর মান উন্নয়ন ও শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করতে চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-৫ শাখা থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস ও সাবসিডিয়ারি), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সরকারি কলেজগুলোকে চার ক্যাটাগরিতে বিভাজন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, দেশে মোট সরকারি কলেজের সংখ্যা ৭০৮। এর মধ্যে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে ৮১টি কলেজ। ‘এ’ ক্যাটাগরির কলেজগুলোয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ হাজারের বেশি এবং অনার্সের বিষয় ১০টির বেশি। আর ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রয়েছে ৭৪টি কলেজ, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ৪ থেকে ৮ হাজার এবং অনার্সের বিষয় ৫টির বেশি।
সবচেয়ে বেশি কলেজ ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। এখানে আছে ৪৪৬টি কলেজ। ‘সি’ ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার এবং অনার্সের বিষয় ১ থেকে সর্বোচ্চ ৪টি। সবশেষে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে রয়েছে ১০৭টি সরকারি কলেজ, যেখানে শুধু উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে।